Пушков прокомментировал конфликт Маска и Трампа
Сенатор Пушков назвал конфликт Маска и Трампа ударом по имиджу республиканцев
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя публичный конфликт американского миллиардера Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что эта ситуация является сильным ударом по имиджу Трампа и по республиканцам в целом.
"Трамп "посыпался": он не сумел удержать свои отношения с Маском, которые были одной из несущих конструкций его власти. Конфликт между ними - сильный удар по имиджу Трампа и по республиканцам в целом", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушкова.
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Он отметил, что демократы и либеральные республиканцы постараются нарастить на конфликте свой политический капитал.
"Два супермена в кожаных плащах, отправившихся год назад в поход за торжество консервативной Америки, разругались вдрызг - на радость своим врагам", - подчеркнул сенатор.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами Конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.