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Пушков прокомментировал конфликт Маска и Трампа - РИА Новости, 06.06.2025
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23:18 05.06.2025 (обновлено: 00:42 06.06.2025)
https://ria.ru/20250605/tramp-2021198895.html
Пушков прокомментировал конфликт Маска и Трампа
Пушков прокомментировал конфликт Маска и Трампа - РИА Новости, 06.06.2025
Пушков прокомментировал конфликт Маска и Трампа
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя публичный конфликт американского миллиардера Илона Маска с президентом США... РИА Новости, 06.06.2025
2025-06-05T23:18:00+03:00
2025-06-06T00:42:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя публичный конфликт американского миллиардера Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что эта ситуация является сильным ударом по имиджу Трампа и по республиканцам в целом. "Трамп "посыпался": он не сумел удержать свои отношения с Маском, которые были одной из несущих конструкций его власти. Конфликт между ними - сильный удар по имиджу Трампа и по республиканцам в целом", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушкова. Он отметил, что демократы и либеральные республиканцы постараются нарастить на конфликте свой политический капитал. "Два супермена в кожаных плащах, отправившихся год назад в поход за торжество консервативной Америки, разругались вдрызг - на радость своим врагам", - подчеркнул сенатор. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами Конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html
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в мире, сша, америка, дональд трамп, алексей пушков, илон маск, совет федерации рф, tesla motors, конфликт трампа и маска
В мире, США, Америка, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Илон Маск, Совет Федерации РФ, Tesla motors, Конфликт Трампа и Маска
Пушков прокомментировал конфликт Маска и Трампа

Сенатор Пушков назвал конфликт Маска и Трампа ударом по имиджу республиканцев

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя публичный конфликт американского миллиардера Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что эта ситуация является сильным ударом по имиджу Трампа и по республиканцам в целом.
"Трамп "посыпался": он не сумел удержать свои отношения с Маском, которые были одной из несущих конструкций его власти. Конфликт между ними - сильный удар по имиджу Трампа и по республиканцам в целом", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушкова.
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Он отметил, что демократы и либеральные республиканцы постараются нарастить на конфликте свой политический капитал.
"Два супермена в кожаных плащах, отправившихся год назад в поход за торжество консервативной Америки, разругались вдрызг - на радость своим врагам", - подчеркнул сенатор.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами Конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
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В миреСШААмерикаДональд ТрампАлексей ПушковИлон МаскСовет Федерации РФTesla motorsКонфликт Трампа и Маска
 
 
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