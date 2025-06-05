https://ria.ru/20250605/tramp-2021198895.html

Пушков прокомментировал конфликт Маска и Трампа

Пушков прокомментировал конфликт Маска и Трампа - РИА Новости, 06.06.2025

Пушков прокомментировал конфликт Маска и Трампа

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя публичный конфликт американского миллиардера Илона Маска с президентом США... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-05T23:18:00+03:00

2025-06-05T23:18:00+03:00

2025-06-06T00:42:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя публичный конфликт американского миллиардера Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что эта ситуация является сильным ударом по имиджу Трампа и по республиканцам в целом. "Трамп "посыпался": он не сумел удержать свои отношения с Маском, которые были одной из несущих конструкций его власти. Конфликт между ними - сильный удар по имиджу Трампа и по республиканцам в целом", - говорится в сообщении в Telegram-канале Пушкова. Он отметил, что демократы и либеральные республиканцы постараются нарастить на конфликте свой политический капитал. "Два супермена в кожаных плащах, отправившихся год назад в поход за торжество консервативной Америки, разругались вдрызг - на радость своим врагам", - подчеркнул сенатор. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами Конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.

https://ria.ru/20250605/tramp-2021198431.html

https://ria.ru/20250410/ssha-2010369700.html

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