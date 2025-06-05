https://ria.ru/20250605/tramp-2021180373.html

Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговле сбились с курса

Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговле сбились с курса - РИА Новости, 05.06.2025

Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговле сбились с курса

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых разногласий "немного сбились" с курса, однако, несмотря на это,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T19:17:00+03:00

2025-06-05T19:17:00+03:00

2025-06-05T19:17:00+03:00

сша

китай

германия

дональд трамп

си цзиньпин

фридрих мерц

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 5 июня – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых разногласий "немного сбились" с курса, однако, несмотря на это, телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином прошёл "прекрасно". "У нас был очень хороший телефонный разговор с председателем Си, обсуждали некоторые тонкости недавно достигнутого торгового соглашения", — сказал Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в присутствии журналистов в Овальном кабинете. Он добавил, что "переговоры немного сбились с курса", но стороны обсудили дальнейшие контакты, и вскоре запланирован новый раунд переговоров с участием главы минфина Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и торгового представителя США Джеймисона Грира.

https://ria.ru/20250506/tramp-2015376203.html

сша

китай

германия

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сша, китай, германия, дональд трамп, си цзиньпин, фридрих мерц, введение трампом пошлин на импорт