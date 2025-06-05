https://ria.ru/20250605/tramp-2021180373.html
Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговле сбились с курса
Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговле сбились с курса - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговле сбились с курса
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых разногласий "немного сбились" с курса, однако, несмотря на это,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T19:17:00+03:00
2025-06-05T19:17:00+03:00
2025-06-05T19:17:00+03:00
сша
китай
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дональд трамп
си цзиньпин
фридрих мерц
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 5 июня – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых разногласий "немного сбились" с курса, однако, несмотря на это, телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином прошёл "прекрасно". "У нас был очень хороший телефонный разговор с председателем Си, обсуждали некоторые тонкости недавно достигнутого торгового соглашения", — сказал Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в присутствии журналистов в Овальном кабинете. Он добавил, что "переговоры немного сбились с курса", но стороны обсудили дальнейшие контакты, и вскоре запланирован новый раунд переговоров с участием главы минфина Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и торгового представителя США Джеймисона Грира.
https://ria.ru/20250506/tramp-2015376203.html
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сша, китай, германия, дональд трамп, си цзиньпин, фридрих мерц, введение трампом пошлин на импорт
США, Китай, Германия, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Фридрих Мерц, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговле сбились с курса
Трамп: переговоры с КНР по торговым разногласиям немного сбились с курса