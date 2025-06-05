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Си Цзиньпин приветствовал бы визит Трампа в Китай - РИА Новости, 05.06.2025
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18:41 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/tramp-2021175789.html
Си Цзиньпин приветствовал бы визит Трампа в Китай
Си Цзиньпин приветствовал бы визит Трампа в Китай - РИА Новости, 05.06.2025
Си Цзиньпин приветствовал бы визит Трампа в Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что приветствовал бы новый визит президента США Дональда Трампа в Китай, американский лидер в ответ выразил искреннюю... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:41:00+03:00
2025-06-05T18:41:00+03:00
в мире
китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
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ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что приветствовал бы новый визит президента США Дональда Трампа в Китай, американский лидер в ответ выразил искреннюю благодарность, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. "Си Цзиньпин приветствует (возможный - ред.) новый визит Трампа в Китай, Трамп выразил искреннюю благодарность", - говорится в сообщении телеканала. Разговор лидеров КНР и США состоялся в четверг вечером по пекинскому времени по инициативе американской стороны.
https://ria.ru/20250605/trump-2021162352.html
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в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин приветствовал бы визит Трампа в Китай

Си Цзиньпин заявил, что приветствовал бы новый визит Трампа в Китай

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что приветствовал бы новый визит президента США Дональда Трампа в Китай, американский лидер в ответ выразил искреннюю благодарность, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая.
"Си Цзиньпин приветствует (возможный - ред.) новый визит Трампа в Китай, Трамп выразил искреннюю благодарность", - говорится в сообщении телеканала.
Разговор лидеров КНР и США состоялся в четверг вечером по пекинскому времени по инициативе американской стороны.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Трамп рассказал, о чем говорил с Си Цзиньпином
Вчера, 17:55
 
В миреКитайСШАДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
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