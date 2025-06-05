https://ria.ru/20250605/tramp-2021175789.html

Си Цзиньпин приветствовал бы визит Трампа в Китай

Си Цзиньпин приветствовал бы визит Трампа в Китай - РИА Новости, 05.06.2025

Си Цзиньпин приветствовал бы визит Трампа в Китай

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что приветствовал бы новый визит президента США Дональда Трампа в Китай, американский лидер в ответ выразил искреннюю... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:41:00+03:00

2025-06-05T18:41:00+03:00

2025-06-05T18:41:00+03:00

в мире

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ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что приветствовал бы новый визит президента США Дональда Трампа в Китай, американский лидер в ответ выразил искреннюю благодарность, сообщает в четверг Центральное телевидение Китая. "Си Цзиньпин приветствует (возможный - ред.) новый визит Трампа в Китай, Трамп выразил искреннюю благодарность", - говорится в сообщении телеканала. Разговор лидеров КНР и США состоялся в четверг вечером по пекинскому времени по инициативе американской стороны.

https://ria.ru/20250605/trump-2021162352.html

китай

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в мире, китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин