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Трамп и Си Цзиньпин обменялись приглашениями посетить страну
Трамп и Си Цзиньпин обменялись приглашениями посетить страну - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп и Си Цзиньпин обменялись приглашениями посетить страну
Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином получил от него приглашение посетить Китай и в ответ... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:55:00+03:00
2025-06-05T17:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином получил от него приглашение посетить Китай и в ответ пригласил его с визитом в Вашингтон."Во время разговора председатель Си любезно пригласил первую леди и меня посетить Китай, и я ответил ему тем же", - написал Трамп в соцсети Truth Social.По его словам, беседа длилась полтора часа и была сосредоточена почти полностью на вопросах торговли. Лидеры обсудили реализацию нового торгового соглашения и договорились направить делегации для продолжения переговоров. По словам Трампа, вопросы России, Украины или Ирана на состоявшейся дискуссии на поднимались.
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в мире, китай, си цзиньпин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, сша, экономика
В мире, Китай, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, США, Экономика
Трамп и Си Цзиньпин обменялись приглашениями посетить страну
Трамп пригласил Си Цзиньпина в США в ответ на его приглашение посетить Китай