https://ria.ru/20250605/tramp-2021162669.html

Трамп и Си Цзиньпин обменялись приглашениями посетить страну

Трамп и Си Цзиньпин обменялись приглашениями посетить страну - РИА Новости, 05.06.2025

Трамп и Си Цзиньпин обменялись приглашениями посетить страну

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином получил от него приглашение посетить Китай и в ответ... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:55:00+03:00

2025-06-05T17:55:00+03:00

2025-06-05T18:01:00+03:00

в мире

китай

си цзиньпин

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

сша

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149927/97/1499279701_0:0:3774:2124_1920x0_80_0_0_38d2f540a0acd7b091e9bd904fba8717.jpg

ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином получил от него приглашение посетить Китай и в ответ пригласил его с визитом в Вашингтон."Во время разговора председатель Си любезно пригласил первую леди и меня посетить Китай, и я ответил ему тем же", - написал Трамп в соцсети Truth Social.По его словам, беседа длилась полтора часа и была сосредоточена почти полностью на вопросах торговли. Лидеры обсудили реализацию нового торгового соглашения и договорились направить делегации для продолжения переговоров. По словам Трампа, вопросы России, Украины или Ирана на состоявшейся дискуссии на поднимались.

https://ria.ru/20250605/tramp-2020976809.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, си цзиньпин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, сша, экономика