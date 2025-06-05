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СМИ: Трамп обеспокоен последствиями атаки ВСУ на российские аэродромы - РИА Новости, 05.06.2025
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14:02 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/tramp-2021091034.html
СМИ: Трамп обеспокоен последствиями атаки ВСУ на российские аэродромы
СМИ: Трамп обеспокоен последствиями атаки ВСУ на российские аэродромы - РИА Новости, 05.06.2025
СМИ: Трамп обеспокоен последствиями атаки ВСУ на российские аэродромы
Президент США Дональд Трамп расстроен и озабочен, что украинская атака беспилотников по аэродромам и возможный ответ России могут помешать дипломатическим... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:02:00+03:00
2025-06-05T14:02:00+03:00
в мире
россия
сша
амурская область
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп расстроен и озабочен, что украинская атака беспилотников по аэродромам и возможный ответ России могут помешать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, сообщает портал Axios со ссылкой на близкие к американскому президенту источники. "Атака дронов не удивила его, потому что это то, что происходит, когда конфликт продолжается, но он обеспокоен, что это приведет к продлению боевых действий. Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой", - заявил неназванный чиновник Белого дома. По информации одного из источников из круга доверенных лиц Трампа, американский президент озабочен, что возможный серьезный ответ РФ отбросит назад поддерживаемые им дипломатические усилия. При этом в США также обеспокоились, что украинская атака была нацелена? в том числе? на бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие. "Это очень опасный момент", - сказал американский чиновник. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020333853.html
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в мире, россия, сша, амурская область, дональд трамп
В мире, Россия, США, Амурская область, Дональд Трамп
СМИ: Трамп обеспокоен последствиями атаки ВСУ на российские аэродромы

Axios: Трамп считает, что атака ВСУ и возможный ответ РФ подорвут мирный процесс

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп расстроен и озабочен, что украинская атака беспилотников по аэродромам и возможный ответ России могут помешать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, сообщает портал Axios со ссылкой на близкие к американскому президенту источники.
"Атака дронов не удивила его, потому что это то, что происходит, когда конфликт продолжается, но он обеспокоен, что это приведет к продлению боевых действий. Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой", - заявил неназванный чиновник Белого дома.
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Белый дом не знал о планах Киева по Мурманской области, сообщили СМИ
1 июня, 20:06
По информации одного из источников из круга доверенных лиц Трампа, американский президент озабочен, что возможный серьезный ответ РФ отбросит назад поддерживаемые им дипломатические усилия.
При этом в США также обеспокоились, что украинская атака была нацелена? в том числе? на бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие.
"Это очень опасный момент", - сказал американский чиновник.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Трамп обсудил с Путиным атаки ВСУ на российские аэродромы
Вчера, 19:49
 
В миреРоссияСШААмурская областьДональд Трамп
 
 
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