https://ria.ru/20250605/tramp-2021091034.html

СМИ: Трамп обеспокоен последствиями атаки ВСУ на российские аэродромы

СМИ: Трамп обеспокоен последствиями атаки ВСУ на российские аэродромы - РИА Новости, 05.06.2025

СМИ: Трамп обеспокоен последствиями атаки ВСУ на российские аэродромы

Президент США Дональд Трамп расстроен и озабочен, что украинская атака беспилотников по аэродромам и возможный ответ России могут помешать дипломатическим... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:02:00+03:00

2025-06-05T14:02:00+03:00

2025-06-05T14:02:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп расстроен и озабочен, что украинская атака беспилотников по аэродромам и возможный ответ России могут помешать дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, сообщает портал Axios со ссылкой на близкие к американскому президенту источники. "Атака дронов не удивила его, потому что это то, что происходит, когда конфликт продолжается, но он обеспокоен, что это приведет к продлению боевых действий. Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой", - заявил неназванный чиновник Белого дома. По информации одного из источников из круга доверенных лиц Трампа, американский президент озабочен, что возможный серьезный ответ РФ отбросит назад поддерживаемые им дипломатические усилия. При этом в США также обеспокоились, что украинская атака была нацелена? в том числе? на бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие. "Это очень опасный момент", - сказал американский чиновник. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250601/ukraina-2020333853.html

https://ria.ru/20250604/razgovor-2020959628.html

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в мире, россия, сша, амурская область, дональд трамп