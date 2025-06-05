https://ria.ru/20250605/tramp-2020995090.html

Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран

Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран - РИА Новости, 05.06.2025

Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран

Президент США Дональд Трамп полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити и Иран, говорится в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T02:47:00+03:00

2025-06-05T02:47:00+03:00

2025-06-05T09:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити и Иран, говорится в опубликованном тексте указа главы государства."После учета внешней политики, национальной безопасности и целей Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом я решил полностью запретить и ограничить въезд граждан следующих 12 стран: Афганистан, Бирма (Мьянма - ред.), Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен", - говорится в документе.Данные ограничения применяются к въезду в США иностранцев по иммиграционным и неиммиграционным визам, уточняется в указе.

https://ria.ru/20250605/tramp-2020995213.html

сша

афганистан

бирма

республика чад

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Дарья Буймова

в мире, сша, афганистан, бирма, дональд трамп, республика чад