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Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран - РИА Новости, 05.06.2025
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02:47 05.06.2025 (обновлено: 09:06 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/tramp-2020995090.html
Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран
Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран
Президент США Дональд Трамп полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити и Иран, говорится в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T02:47:00+03:00
2025-06-05T09:06:00+03:00
в мире
сша
афганистан
бирма
дональд трамп
республика чад
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити и Иран, говорится в опубликованном тексте указа главы государства."После учета внешней политики, национальной безопасности и целей Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом я решил полностью запретить и ограничить въезд граждан следующих 12 стран: Афганистан, Бирма (Мьянма - ред.), Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен", - говорится в документе.Данные ограничения применяются к въезду в США иностранцев по иммиграционным и неиммиграционным визам, уточняется в указе.
https://ria.ru/20250605/tramp-2020995213.html
сша
афганистан
бирма
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в мире, сша, афганистан, бирма, дональд трамп, республика чад
В мире, США, Афганистан, Бирма, Дональд Трамп, Республика Чад
Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран

Трамп запретил въезд в США гражданам Афганистана, Конго и еще десяти стран

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити и Иран, говорится в опубликованном тексте указа главы государства.
"После учета внешней политики, национальной безопасности и целей Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом я решил полностью запретить и ограничить въезд граждан следующих 12 стран: Афганистан, Бирма (Мьянма - ред.), Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен", - говорится в документе.
Данные ограничения применяются к въезду в США иностранцев по иммиграционным и неиммиграционным визам, уточняется в указе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Трамп частично ограничил въезд в США гражданам семи стран
02:49
 
В миреСШААфганистанБирмаДональд ТрампРеспублика Чад
 
 
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