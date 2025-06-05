https://ria.ru/20250605/tramp-2020995090.html
Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран
Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран
Президент США Дональд Трамп полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити и Иран, говорится в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T02:47:00+03:00
2025-06-05T02:47:00+03:00
2025-06-05T09:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп полностью запретил въезд в США из 12 стран, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити и Иран, говорится в опубликованном тексте указа главы государства."После учета внешней политики, национальной безопасности и целей Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом я решил полностью запретить и ограничить въезд граждан следующих 12 стран: Афганистан, Бирма (Мьянма - ред.), Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен", - говорится в документе.Данные ограничения применяются к въезду в США иностранцев по иммиграционным и неиммиграционным визам, уточняется в указе.
https://ria.ru/20250605/tramp-2020995213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, афганистан, бирма, дональд трамп, республика чад
В мире, США, Афганистан, Бирма, Дональд Трамп, Республика Чад
Трамп запретил въезд в США гражданам из 12 стран
Трамп запретил въезд в США гражданам Афганистана, Конго и еще десяти стран