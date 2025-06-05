Фигурант дела об атаке БПЛА в Приангарье регистрировал бизнес на Украине
Возможный участник атаки дронов ВСУ в Приангарье регистрировал бизнес на Украине
Атака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Возможный участник атаки дронов ВСУ в Иркутской области Артем Тимофеев регистрировал бизнес на Украине, выяснило РИА Новости.
В документах, которые изучило агентство, указано, что компанию оформили как ООО в Краматорске десять лет назад. Она связана с транспортными перевозками и торговлей.
Правоохранительными органами разыскивается Артем Тимофеев
Правоохранительными органами разыскивается Артем Тимофеев
В понедельник администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева, его объявили в розыск. Он может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Фигурант — 1987 года рождения, уроженец Донецка.
Корреспондент РИА Новости выяснила, что Тимофеев прописан в челябинском Миассе. Сейчас там проживает его бабушка. Женщина рассказала, что не знает, где находится ее внук. По ее словам, идет следствие, никакой информации у семьи нет.
В воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.
Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.