https://ria.ru/20250605/terakt-2021009909.html

Фигурант дела об атаке БПЛА в Приангарье регистрировал бизнес на Украине

Фигурант дела об атаке БПЛА в Приангарье регистрировал бизнес на Украине - РИА Новости, 05.06.2025

Фигурант дела об атаке БПЛА в Приангарье регистрировал бизнес на Украине

Возможный участник атаки дронов ВСУ в Иркутской области Артем Тимофеев регистрировал бизнес на Украине, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T07:27:00+03:00

2025-06-05T07:27:00+03:00

2025-06-05T09:21:00+03:00

происшествия

иркутская область

амурская область

краматорск

игорь кобзев

министерство обороны рф (минобороны рф)

усть-кут

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Возможный участник атаки дронов ВСУ в Иркутской области Артем Тимофеев регистрировал бизнес на Украине, выяснило РИА Новости.В документах, которые изучило агентство, указано, что компанию оформили как ООО в Краматорске десять лет назад. Она связана с транспортными перевозками и торговлей.В понедельник администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева, его объявили в розыск. Он может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Фигурант — 1987 года рождения, уроженец Донецка.Корреспондент РИА Новости выяснила, что Тимофеев прописан в челябинском Миассе. Сейчас там проживает его бабушка. Женщина рассказала, что не знает, где находится ее внук. По ее словам, идет следствие, никакой информации у семьи нет.В воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.

https://ria.ru/20250603/kvartira-2020585932.html

https://ria.ru/20250602/irkutsk-2020395367.html

иркутская область

амурская область

краматорск

усть-кут

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, иркутская область, амурская область, краматорск, игорь кобзев, министерство обороны рф (минобороны рф), усть-кут, вооруженные силы украины