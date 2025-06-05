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Фигурант дела об атаке БПЛА в Приангарье регистрировал бизнес на Украине - РИА Новости, 05.06.2025
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07:27 05.06.2025 (обновлено: 09:21 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/terakt-2021009909.html
Фигурант дела об атаке БПЛА в Приангарье регистрировал бизнес на Украине
Фигурант дела об атаке БПЛА в Приангарье регистрировал бизнес на Украине - РИА Новости, 05.06.2025
Фигурант дела об атаке БПЛА в Приангарье регистрировал бизнес на Украине
Возможный участник атаки дронов ВСУ в Иркутской области Артем Тимофеев регистрировал бизнес на Украине, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T07:27:00+03:00
2025-06-05T09:21:00+03:00
происшествия
иркутская область
амурская область
краматорск
игорь кобзев
министерство обороны рф (минобороны рф)
усть-кут
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Возможный участник атаки дронов ВСУ в Иркутской области Артем Тимофеев регистрировал бизнес на Украине, выяснило РИА Новости.В документах, которые изучило агентство, указано, что компанию оформили как ООО в Краматорске десять лет назад. Она связана с транспортными перевозками и торговлей.В понедельник администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева, его объявили в розыск. Он может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Фигурант — 1987 года рождения, уроженец Донецка.Корреспондент РИА Новости выяснила, что Тимофеев прописан в челябинском Миассе. Сейчас там проживает его бабушка. Женщина рассказала, что не знает, где находится ее внук. По ее словам, идет следствие, никакой информации у семьи нет.В воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
https://ria.ru/20250603/kvartira-2020585932.html
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иркутская область
амурская область
краматорск
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происшествия, иркутская область, амурская область, краматорск, игорь кобзев, министерство обороны рф (минобороны рф), усть-кут, вооруженные силы украины
Происшествия, Иркутская область, Амурская область, Краматорск, Игорь Кобзев, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Усть-Кут, Вооруженные силы Украины
Фигурант дела об атаке БПЛА в Приангарье регистрировал бизнес на Украине

Возможный участник атаки дронов ВСУ в Приангарье регистрировал бизнес на Украине

© #кобзевнасвязи/TelegramАтака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области
Атака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© #кобзевнасвязи/Telegram
Атака дронов ВСУ в Усольском районе Иркутской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Возможный участник атаки дронов ВСУ в Иркутской области Артем Тимофеев регистрировал бизнес на Украине, выяснило РИА Новости.
В документах, которые изучило агентство, указано, что компанию оформили как ООО в Краматорске десять лет назад. Она связана с транспортными перевозками и торговлей.
Правоохранительными органами разыскивается Артем Тимофеев
Правоохранительными органами разыскивается Артем Тимофеев - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Правоохранительными органами разыскивается Артем Тимофеев
В понедельник администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на Артема Тимофеева, его объявили в розыск. Он может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня. Фигурант — 1987 года рождения, уроженец Донецка.
Корреспондент РИА Новости выяснила, что Тимофеев прописан в челябинском Миассе. Сейчас там проживает его бабушка. Женщина рассказала, что не знает, где находится ее внук. По ее словам, идет следствие, никакой информации у семьи нет.
Дом в Челябинске, в котором жил участник атаки БПЛА в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Найдена квартира, где жил возможный участник атаки БПЛА в Иркутской области
3 июня, 07:12
В воскресенье Минобороны сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.
Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
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Власти Иркутской области хотят наградить людей, пытавшихся сбить дроны
2 июня, 10:18
 
ПроисшествияИркутская областьАмурская областьКраматорскИгорь КобзевМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Усть-КутВооруженные силы Украины
 
 
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