https://ria.ru/20250605/telegram-2021097196.html

В Госдуме ответили на вопрос о возможной блокировке Telegram

В Госдуме ответили на вопрос о возможной блокировке Telegram - РИА Новости, 05.06.2025

В Госдуме ответили на вопрос о возможной блокировке Telegram

Запуск национального многофункционального сервиса РФ не приведет к блокировке Telegram, если он будет соблюдать российские законы, считает первый зампред... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:22:00+03:00

2025-06-05T14:22:00+03:00

2025-06-05T14:22:00+03:00

общество

технологии

россия

антон горелкин

сергей боярский

telegram

госдума рф

whatsapp inc.

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149506/72/1495067262_0:199:2934:1849_1920x0_80_0_0_53008528e805fc91687872f34e46b115.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Запуск национального многофункционального сервиса РФ не приведет к блокировке Telegram, если он будет соблюдать российские законы, считает первый зампред комитета ГД по информполитике Антон Горелкин. В начале июня правительство РФ поддержало законопроект о создании новой многофункциональной цифровой платформы обмена данными. Она объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в Госдуму. Позже глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский сказал, что работа по созданию платформы может быть завершена до конца года, а закон о платформе может быть принят в июне. "Многие спрашивают меня, означает ли запуск национального мессенджера скорую блокировку Telegram. Думаю, что если он будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат добавил, что месседжер MAX имеет все шансы стать той самой национальной цифровой платформой, но согласно законопроекту решение об этом будет принимать правительство РФ. "Перед многофункциональным сервисом обмена информацией стоит амбициозная задача стать лучше всех своих конкурентов. Например, обеспечить более высокое качество звонков, чем WhatsApp, и реализовать возможность вести каналы, как в Telegram (но гарантировать их читателям достоверность). А главным преимуществом должна стать быстрая и качественная интеграция с государственными сервисами", - заключил парламентарий. В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до 4 гигабайт. Она доступна в магазинах приложений AppStore, RuStore и GooglePlay. -0-

https://ria.ru/20250604/messendzher-2020924008.html

https://ria.ru/20250604/putin-2020925525.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, антон горелкин, сергей боярский, telegram, госдума рф, whatsapp inc.