https://ria.ru/20250605/tayvan-2021165939.html

Си Цзиньпин призвал США относиться к тайваньскому вопросу с осторожностью

Си Цзиньпин призвал США относиться к тайваньскому вопросу с осторожностью - РИА Новости, 05.06.2025

Си Цзиньпин призвал США относиться к тайваньскому вопросу с осторожностью

США нужно осторожно относиться к вопросу Тайваня, не позволять выступающим за независимость сепаратистам втянуть КНР и США в конфликт, заявил в четверг... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:00:00+03:00

2025-06-05T18:00:00+03:00

2025-06-05T18:20:00+03:00

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ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости. США нужно осторожно относиться к вопросу Тайваня, не позволять выступающим за независимость сепаратистам втянуть КНР и США в конфликт, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.Лидеры двух стран провели в четверг телефонный разговор, слова председателя КНР приводит Центральное телевидение Китая. Разговор состоялся по инициативе американской стороны."США должны осторожно относиться к тайваньскому вопросу и не допустить, чтобы крайне малое число сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, втянуло Китай и США в опасную ситуацию конфликта и конфронтации", - заявил Си Цзиньпин.Телеканал также отмечает, что Трамп заявил, что "США продолжат придерживаться политики "одного Китая".

https://ria.ru/20250530/tayvan-2019914551.html

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в мире, сша, тайвань, китай, си цзиньпин, дональд трамп