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Си Цзиньпин призвал США относиться к тайваньскому вопросу с осторожностью - РИА Новости, 05.06.2025
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18:00 05.06.2025 (обновлено: 18:20 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/tayvan-2021165939.html
Си Цзиньпин призвал США относиться к тайваньскому вопросу с осторожностью
Си Цзиньпин призвал США относиться к тайваньскому вопросу с осторожностью - РИА Новости, 05.06.2025
Си Цзиньпин призвал США относиться к тайваньскому вопросу с осторожностью
США нужно осторожно относиться к вопросу Тайваня, не позволять выступающим за независимость сепаратистам втянуть КНР и США в конфликт, заявил в четверг... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:00:00+03:00
2025-06-05T18:20:00+03:00
в мире
сша
тайвань
китай
си цзиньпин
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ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости. США нужно осторожно относиться к вопросу Тайваня, не позволять выступающим за независимость сепаратистам втянуть КНР и США в конфликт, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.Лидеры двух стран провели в четверг телефонный разговор, слова председателя КНР приводит Центральное телевидение Китая. Разговор состоялся по инициативе американской стороны."США должны осторожно относиться к тайваньскому вопросу и не допустить, чтобы крайне малое число сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, втянуло Китай и США в опасную ситуацию конфликта и конфронтации", - заявил Си Цзиньпин.Телеканал также отмечает, что Трамп заявил, что "США продолжат придерживаться политики "одного Китая".
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в мире, сша, тайвань, китай, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, США, Тайвань, Китай, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Си Цзиньпин призвал США относиться к тайваньскому вопросу с осторожностью

Си Цзиньпин: США нужно осторожно относиться к вопросу Тайваня

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости. США нужно осторожно относиться к вопросу Тайваня, не позволять выступающим за независимость сепаратистам втянуть КНР и США в конфликт, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
Лидеры двух стран провели в четверг телефонный разговор, слова председателя КНР приводит Центральное телевидение Китая. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
"США должны осторожно относиться к тайваньскому вопросу и не допустить, чтобы крайне малое число сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, втянуло Китай и США в опасную ситуацию конфликта и конфронтации", - заявил Си Цзиньпин.
Телеканал также отмечает, что Трамп заявил, что "США продолжат придерживаться политики "одного Китая".
Церемония флага на площади Свободы Мемориального зала Чан Кайши в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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30 мая, 10:30
 
В миреСШАТайваньКитайСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
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