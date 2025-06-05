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Как сложилась жизнь ребенка, о котором не знал Никита Михайловский

Как сложилась жизнь ребенка, о котором не знал Никита Михайловский - РИА Новости, 05.06.2025

Как сложилась жизнь ребенка, о котором не знал Никита Михайловский

Никите Михайловскому, который сыграл Рому Лавочкина в фильме "Вам и не снилось", могло бы исполниться 61 год. Однако судьба распорядилась иначе — актер не дожил РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:45:00+03:00

2025-06-05T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Никите Михайловскому, который сыграл Рому Лавочкина в фильме "Вам и не снилось", могло бы исполниться 61 год. Однако судьба распорядилась иначе — актер не дожил до нашего времени. Весной 1991 года, в возрасте 27 лет, он скончался от лейкемии в одной из клиник Лондона. После него остались яркие роли, а также дочь Софья и сын Сергей. Однако о существовании сына Никита так и не узнал.Сергей Туляков — внебрачный сын легендарного актера Никиты Михайловского узнал правду о своем отце лишь в 16 лет. Мать, Алина Алонсо, скрывала эту тайну годами, опасаясь разрушить семью Михайловского. Как сложилась судьба молодого человека, которого отец так и не увидел?Его детство началось с потерьНикита Михайловский родился в Москве в семье Алевтины, которая называла себя Алиса, и Александра Михайловских. Его мать работала манекенщицей, а отец занимался съемкой документальных фильмов. Когда Никите было два года, его родители расстались. Вскоре Алиса вышла замуж за ленинградского режиссера Виктора Сергеева, который быстро наладил контакт с пасынком и стал для Никиты настоящим отцом. Его детство было наполнено теплом и заботой близких.Творческий талант Никиты проявился очень рано — к шестнадцати годам он уже снялся в пяти фильмах. Однако настоящая известность пришла к нему в 1980 году после выхода картины Ильи Фреза "Вам и не снилось". Тем не менее путь к славе оказался для Никиты непростым и сопровождался тяжелыми потерями. Перед премьерой фильма он сначала потерял отчима, а вскоре и родную мать. Алиса Михайловская с детства страдала пороком сердца, и врачи строго запрещали ей беременеть, но она сознательно решилась на риск и подарила жизнь сыну."Алевтина Михайловская была невероятно красива, но при этом тяжело больна. Ей требовалась операция на сердце, однако, возможно, из-за нервного расстройства она отказалась от лечения", — вспоминала вдова Виктора Сергеева.Спустя шестнадцать лет болезнь вновь дала о себе знать, забрав у нее жизнь. Эти трагические события стали тяжелым испытанием для молодого актера, который пережил утрату самых близких людей незадолго до своего триумфа.Богемная жизньПотеря матери стала для Никиты огромным испытанием, но он нашел в себе силы продолжать жить. Съемки в кино и поддержка друзей помогли ему не сломаться. Оставшись один, он превратил свою квартиру интеллигентной семьи Михайловских, в настоящий центр питерской богемной жизни. Друзья называли Никиту "великим питерским сиротой", а его дом никогда не пустовал, там всегда кто-то жил или гостил."У него всегда было полно народу", — вспоминал режиссер Борис Юхананов, который какое-то время тоже жил у Михайловского.Эта творческая коммунка стала для молодого актера своеобразной семьей, заменившей утраченное тепло родного дома. Даже после женитьбы на Анастасии Сорочан и рождения дочери Софьи квартира Михайловских оставалась открытой для друзей."Квартира Никиты никогда не знала покоя. В просторной гостиной, огромной спальне и даже в ванной постоянно ютились его друзья. Особое место занимали рок-музыканты — они засыпали в самых неожиданных местах, а проснувшись, тут же устраивали импровизированные репетиции, превращая жилье в музыкальную студию. На кухне царили девушки, пытавшиеся накормить разношерстную компанию чем придется — еда была такой же спонтанной, как и сама эта богемная жизнь", — рассказывали посетили легендарной квартиры.Тайный сынБрак с Настей продлился всего три года — семейную идиллию разрушили многочисленные измены Никиты. После оглушительного успеха фильма "Вам и не снилось" актер оказался в центре внимания восторженных поклонниц. Одна из них, Алина Алонсо, добилась своего — внебрачный сын Сергей родился полтора года спустя после появления на свет законной дочери актера. Никита так и не узнал о существовании этого ребенка, хотя незадолго до своей смерти случайно встретил мальчика.При первой встрече Алина произвела на Никиту сильное впечатление. В одну из ночей, когда остальные гости разошлись, они остались вдвоем и провели время до утра, увлеченно беседуя. С этого момента Никита стал регулярно навещать Алину — они посещали андеграундные спектакли и концерты, часами обсуждая различные темы. Однако их страстный роман оказался недолгим — всего через шесть дней все закончилось."В рождественский сочельник мы с друзьями пошли в храм, а Никита остался дома, пообещав скоро присоединиться", — вспоминала Алина. — Вернувшись, я заметила у подъезда чужую машину. На лестнице мы столкнулись с бежавшим Михайловским. Он лишь мельком поцеловал меня в щеку, прошептав: "Я уезжаю"".Хотя позже актер еще не раз заходил к Алине, их отношения остались на уровне дружбы. Вскоре девушка обнаружила, что беременна, и, осознанно выбрав путь матери-одиночки, решила не сообщать Никите о ребенке.Болезнь, которая изменила всеПосле развода с первой женой Никита Михайловский связал свою жизнь с художником-декоратором Екатериной. Этот брак пробудил в нем давний интерес к живописи — с детства обладая художественным талантом, к концу 1980 годов он начал серьезно заниматься искусством и даже выставлял свои работы. В 1990 году супруги организовали совместную выставку в Лондоне, все вырученные средства направив в фонд помощи русским детям с онкологическими заболеваниями.Жестокая ирония судьбы проявилась вскоре. Всего через несколько месяцев после благотворительного мероприятия Никита столкнулся с лейкемиеей."Совсем не могу ходить, сердце колотится так, что готово выпрыгнуть из груди. Один раз попытался встать — думал, конец... Санитарка Тамара прибежала, сделала уколы, но никто ничего не объясняет — молчат как партизаны", — писал Никита в отчаянном письме своему другу Евгению Калачеву.Британские специалисты предложили дорогостоящий курс лечения, на который пришлось собирать средства всем миром. Вскоре у Никиты наступила временная ремиссия, подарившая надежду. Воодушевленные врачи начали подготовку к решающей операции по пересадке костного мозга. 8 апреля 1991 года Михайловский отметил свой 27-й день рождения — казалось, впереди еще вся жизнь. Однако всего через 13 дней его сердце остановилось. Операцию сделать не успели. Актера похоронили на тихом Комаровском кладбище под Петербургом, где покоятся многие представители ленинградской интеллигенции.Что случилось с Сергеем?Только когда Сергею исполнилось 16 лет, Алина решилась рассказать своему сыну правду о его отце. Подросток воспринял это известие о родстве со знаменитым актером с удивительным спокойствием. Он предпочел оставить фамилию Туляков, хотя с интересом познакомился со своим дедом Александром Михайловским и сводной сестрой Софьей.Сегодня Сергей успешно реализовал себя в профессии. Получив архитектурное образование, он работает в сфере дизайна, создавая уникальные проекты, которые вдохновляют и радуют людей. Хотя история его рождения остается важной частью его жизни, она не определяет его как личность.Сергей научился ценить свои корни, но также понимает, что его настоящая жизнь — это результат собственных усилий и стремлений. Он с гордостью носит фамилию Туляков, но теперь, будучи взрослым, он также открыто говорит о своей семье и о том, как это повлияло на его жизнь.

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лондон, москва, санкт-петербург, никита михайловский