Как сложилась жизнь ребенка, о котором не знал Никита Михайловский
© РИА Новости / Ежевский | Перейти в медиабанкГлаголева и Михайловский в фильме "Зонтик для новобрачных"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Никите Михайловскому, который сыграл Рому Лавочкина в фильме "Вам и не снилось", могло бы исполниться 61 год. Однако судьба распорядилась иначе — актер не дожил до нашего времени. Весной 1991 года, в возрасте 27 лет, он скончался от лейкемии в одной из клиник Лондона. После него остались яркие роли, а также дочь Софья и сын Сергей. Однако о существовании сына Никита так и не узнал.
Сергей Туляков — внебрачный сын легендарного актера Никиты Михайловского узнал правду о своем отце лишь в 16 лет. Мать, Алина Алонсо, скрывала эту тайну годами, опасаясь разрушить семью Михайловского. Как сложилась судьба молодого человека, которого отец так и не увидел?
Его детство началось с потерь
Никита Михайловский родился в Москве в семье Алевтины, которая называла себя Алиса, и Александра Михайловских. Его мать работала манекенщицей, а отец занимался съемкой документальных фильмов. Когда Никите было два года, его родители расстались. Вскоре Алиса вышла замуж за ленинградского режиссера Виктора Сергеева, который быстро наладил контакт с пасынком и стал для Никиты настоящим отцом. Его детство было наполнено теплом и заботой близких.
© Киностудия им. М. Горького (1980)Кадр из фильма "Вам и не снилось"
© Киностудия им. М. Горького (1980)
Кадр из фильма "Вам и не снилось"
Творческий талант Никиты проявился очень рано — к шестнадцати годам он уже снялся в пяти фильмах. Однако настоящая известность пришла к нему в 1980 году после выхода картины Ильи Фреза "Вам и не снилось". Тем не менее путь к славе оказался для Никиты непростым и сопровождался тяжелыми потерями. Перед премьерой фильма он сначала потерял отчима, а вскоре и родную мать. Алиса Михайловская с детства страдала пороком сердца, и врачи строго запрещали ей беременеть, но она сознательно решилась на риск и подарила жизнь сыну.
"Алевтина Михайловская была невероятно красива, но при этом тяжело больна. Ей требовалась операция на сердце, однако, возможно, из-за нервного расстройства она отказалась от лечения", — вспоминала вдова Виктора Сергеева.
Спустя шестнадцать лет болезнь вновь дала о себе знать, забрав у нее жизнь. Эти трагические события стали тяжелым испытанием для молодого актера, который пережил утрату самых близких людей незадолго до своего триумфа.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкНикита Михайловский в роли Романа и Татьяна Аксюта в роли Кати в художественном фильме "Вам и не снилось..."
Никита Михайловский в роли Романа и Татьяна Аксюта в роли Кати в художественном фильме "Вам и не снилось..."
Богемная жизнь
Потеря матери стала для Никиты огромным испытанием, но он нашел в себе силы продолжать жить. Съемки в кино и поддержка друзей помогли ему не сломаться. Оставшись один, он превратил свою квартиру интеллигентной семьи Михайловских, в настоящий центр питерской богемной жизни. Друзья называли Никиту "великим питерским сиротой", а его дом никогда не пустовал, там всегда кто-то жил или гостил.
"У него всегда было полно народу", — вспоминал режиссер Борис Юхананов, который какое-то время тоже жил у Михайловского.
© РИА Новости / Валерий Левитин | Перейти в медиабанкРежиссер, практик и теоретик в области театра, видео, кино и телевидения, поэт Борис Юхананов
Режиссер, практик и теоретик в области театра, видео, кино и телевидения, поэт Борис Юхананов
Эта творческая коммунка стала для молодого актера своеобразной семьей, заменившей утраченное тепло родного дома. Даже после женитьбы на Анастасии Сорочан и рождения дочери Софьи квартира Михайловских оставалась открытой для друзей.
"Квартира Никиты никогда не знала покоя. В просторной гостиной, огромной спальне и даже в ванной постоянно ютились его друзья. Особое место занимали рок-музыканты — они засыпали в самых неожиданных местах, а проснувшись, тут же устраивали импровизированные репетиции, превращая жилье в музыкальную студию. На кухне царили девушки, пытавшиеся накормить разношерстную компанию чем придется — еда была такой же спонтанной, как и сама эта богемная жизнь", — рассказывали посетили легендарной квартиры.
© Киностудия им. М. Горького (1980)Кадр из фильма "Вам и не снилось"
© Киностудия им. М. Горького (1980)
Кадр из фильма "Вам и не снилось"
Тайный сын
Брак с Настей продлился всего три года — семейную идиллию разрушили многочисленные измены Никиты. После оглушительного успеха фильма "Вам и не снилось" актер оказался в центре внимания восторженных поклонниц. Одна из них, Алина Алонсо, добилась своего — внебрачный сын Сергей родился полтора года спустя после появления на свет законной дочери актера. Никита так и не узнал о существовании этого ребенка, хотя незадолго до своей смерти случайно встретил мальчика.
При первой встрече Алина произвела на Никиту сильное впечатление. В одну из ночей, когда остальные гости разошлись, они остались вдвоем и провели время до утра, увлеченно беседуя. С этого момента Никита стал регулярно навещать Алину — они посещали андеграундные спектакли и концерты, часами обсуждая различные темы. Однако их страстный роман оказался недолгим — всего через шесть дней все закончилось.
© Фото : соцсети Алины АлонсоАлина Алонсо (Тулякова)
© Фото : соцсети Алины Алонсо
Алина Алонсо (Тулякова)
"В рождественский сочельник мы с друзьями пошли в храм, а Никита остался дома, пообещав скоро присоединиться", — вспоминала Алина. — Вернувшись, я заметила у подъезда чужую машину. На лестнице мы столкнулись с бежавшим Михайловским. Он лишь мельком поцеловал меня в щеку, прошептав: "Я уезжаю"".
Хотя позже актер еще не раз заходил к Алине, их отношения остались на уровне дружбы. Вскоре девушка обнаружила, что беременна, и, осознанно выбрав путь матери-одиночки, решила не сообщать Никите о ребенке.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкНародный артист СССР Алексей Баталов, актриса Вера Глаголева и актер Никита Михайловский (слева направо) на съемках фильма "Зонтик для новобрачных"
Народный артист СССР Алексей Баталов, актриса Вера Глаголева и актер Никита Михайловский (слева направо) на съемках фильма "Зонтик для новобрачных"
Болезнь, которая изменила все
После развода с первой женой Никита Михайловский связал свою жизнь с художником-декоратором Екатериной. Этот брак пробудил в нем давний интерес к живописи — с детства обладая художественным талантом, к концу 1980 годов он начал серьезно заниматься искусством и даже выставлял свои работы. В 1990 году супруги организовали совместную выставку в Лондоне, все вырученные средства направив в фонд помощи русским детям с онкологическими заболеваниями.
Жестокая ирония судьбы проявилась вскоре. Всего через несколько месяцев после благотворительного мероприятия Никита столкнулся с лейкемиеей.
© Фото : соцсети Алины АлонсоАлина Алонсо (Тулякова)
© Фото : соцсети Алины Алонсо
Алина Алонсо (Тулякова)
"Совсем не могу ходить, сердце колотится так, что готово выпрыгнуть из груди. Один раз попытался встать — думал, конец... Санитарка Тамара прибежала, сделала уколы, но никто ничего не объясняет — молчат как партизаны", — писал Никита в отчаянном письме своему другу Евгению Калачеву.
Британские специалисты предложили дорогостоящий курс лечения, на который пришлось собирать средства всем миром. Вскоре у Никиты наступила временная ремиссия, подарившая надежду. Воодушевленные врачи начали подготовку к решающей операции по пересадке костного мозга. 8 апреля 1991 года Михайловский отметил свой 27-й день рождения — казалось, впереди еще вся жизнь. Однако всего через 13 дней его сердце остановилось. Операцию сделать не успели. Актера похоронили на тихом Комаровском кладбище под Петербургом, где покоятся многие представители ленинградской интеллигенции.
© Public domainМогила Никиты Михайловского
© Public domain
Могила Никиты Михайловского
Что случилось с Сергеем?
Только когда Сергею исполнилось 16 лет, Алина решилась рассказать своему сыну правду о его отце. Подросток воспринял это известие о родстве со знаменитым актером с удивительным спокойствием. Он предпочел оставить фамилию Туляков, хотя с интересом познакомился со своим дедом Александром Михайловским и сводной сестрой Софьей.
Сегодня Сергей успешно реализовал себя в профессии. Получив архитектурное образование, он работает в сфере дизайна, создавая уникальные проекты, которые вдохновляют и радуют людей. Хотя история его рождения остается важной частью его жизни, она не определяет его как личность.Сергей научился ценить свои корни, но также понимает, что его настоящая жизнь — это результат собственных усилий и стремлений. Он с гордостью носит фамилию Туляков, но теперь, будучи взрослым, он также открыто говорит о своей семье и о том, как это повлияло на его жизнь.