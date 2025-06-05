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Российские войска отразили контратаки ВСУ в районе Торского, заявил Марочко
Российские войска отразили контратаки ВСУ в районе Торского, заявил Марочко - РИА Новости, 05.06.2025
Российские войска отразили контратаки ВСУ в районе Торского, заявил Марочко
Российские войска отразили контратаки ВСУ в районе населенного пункта Торское в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T07:09:00+03:00
2025-06-05T07:09:00+03:00
2025-06-05T07:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 июн – РИА Новости. Российские войска отразили контратаки ВСУ в районе населенного пункта Торское в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток украинские боевики в разы усилили действия наступательного характера в районе населенного пункта Торское в ДНР. Наши войска ведут маневренную оборону и отражают атаки противника. Ситуация в данном районе сложная, но контролируемая", - сказал Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Российские войска отразили контратаки ВСУ в районе Торского, заявил Марочко
Марочко: ВСУ усилили наступательные действия в районе Торского в ДНР