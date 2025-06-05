https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021008636.html

Российские войска отразили контратаки ВСУ в районе Торского, заявил Марочко

Российские войска отразили контратаки ВСУ в районе Торского, заявил Марочко - РИА Новости, 05.06.2025

Российские войска отразили контратаки ВСУ в районе Торского, заявил Марочко

Российские войска отразили контратаки ВСУ в районе населенного пункта Торское в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T07:09:00+03:00

2025-06-05T07:09:00+03:00

2025-06-05T07:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 5 июн – РИА Новости. Российские войска отразили контратаки ВСУ в районе населенного пункта Торское в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток украинские боевики в разы усилили действия наступательного характера в районе населенного пункта Торское в ДНР. Наши войска ведут маневренную оборону и отражают атаки противника. Ситуация в данном районе сложная, но контролируемая", - сказал Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины