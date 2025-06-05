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ВС России сорвали попытку прорыва госграницы у Журавлевки, заявил Марочко - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/spetsoperatsiya-2021005338.html
ВС России сорвали попытку прорыва госграницы у Журавлевки, заявил Марочко
ВС России сорвали попытку прорыва госграницы у Журавлевки, заявил Марочко - РИА Новости, 05.06.2025
ВС России сорвали попытку прорыва госграницы у Журавлевки, заявил Марочко
Российские силы уничтожили ударную группировку ВСУ в населенном пункте Гоптовка в Харьковской области, тем самым не допустив попытки прорыва госграницы в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T06:04:00+03:00
2025-06-05T06:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
белогородская область
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
россия
безопасность
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Российские силы уничтожили ударную группировку ВСУ в населенном пункте Гоптовка в Харьковской области, тем самым не допустив попытки прорыва госграницы в Белогородской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В населенном пункте Гоптовка вооруженные формирования Украины попытались сформировать ударную группировку, которая по замыслу противника должна была устроить прорыв государственной границы РФ в направлении Журавлевки. Российские средства объективного контроля своевременно выявили место скопления украинских боевиков, наши бойцы нанесли по ним удар", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. По его словам, потери личного состава и уничтоженной техники ВСУ уточняются.
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харьковская область, белогородская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Белогородская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
ВС России сорвали попытку прорыва госграницы у Журавлевки, заявил Марочко

Марочко: ВС России уничтожили ударную группировку ВСУ в Гоптовке под Харьковом

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Российские силы уничтожили ударную группировку ВСУ в населенном пункте Гоптовка в Харьковской области, тем самым не допустив попытки прорыва госграницы в Белогородской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В населенном пункте Гоптовка вооруженные формирования Украины попытались сформировать ударную группировку, которая по замыслу противника должна была устроить прорыв государственной границы РФ в направлении Журавлевки. Российские средства объективного контроля своевременно выявили место скопления украинских боевиков, наши бойцы нанесли по ним удар", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
По его словам, потери личного состава и уничтоженной техники ВСУ уточняются.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьБелогородская областьУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасность
 
 
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