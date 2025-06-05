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ВС России сорвали попытку прорыва госграницы у Журавлевки, заявил Марочко

ВС России сорвали попытку прорыва госграницы у Журавлевки, заявил Марочко - РИА Новости, 05.06.2025

ВС России сорвали попытку прорыва госграницы у Журавлевки, заявил Марочко

Российские силы уничтожили ударную группировку ВСУ в населенном пункте Гоптовка в Харьковской области, тем самым не допустив попытки прорыва госграницы в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T06:04:00+03:00

2025-06-05T06:04:00+03:00

2025-06-05T06:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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безопасность

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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. Российские силы уничтожили ударную группировку ВСУ в населенном пункте Гоптовка в Харьковской области, тем самым не допустив попытки прорыва госграницы в Белогородской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В населенном пункте Гоптовка вооруженные формирования Украины попытались сформировать ударную группировку, которая по замыслу противника должна была устроить прорыв государственной границы РФ в направлении Журавлевки. Российские средства объективного контроля своевременно выявили место скопления украинских боевиков, наши бойцы нанесли по ним удар", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. По его словам, потери личного состава и уничтоженной техники ВСУ уточняются.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

харьковская область, белогородская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, россия, безопасность