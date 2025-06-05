https://ria.ru/20250605/sng-2021015002.html

Мишустин передал Рахмону и главам правительств СНГ приветствие от Путина

Мишустин передал Рахмону и главам правительств СНГ приветствие от Путина - РИА Новости, 05.06.2025

Мишустин передал Рахмону и главам правительств СНГ приветствие от Путина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и главам правительств СНГ, прибывшим в эти дни в Душанбе, приветствие и... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:35:00+03:00

2025-06-05T08:35:00+03:00

2025-06-05T09:17:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и главам правительств СНГ, прибывшим в эти дни в Душанбе, приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Российский премьер в среду прилетел с двухдневным рабочим визитом в Душанбе, где он примет участие во встрече глав правительств СНГ. Ранее в четверг президент Таджикистана встретился с главами делегаций, прибывшими в республику на заседание совета глав правительств СНГ. Беседа состоялась в государственном комплексе "Дворец наций". "Прежде всего, позвольте передать вам и всем присутствующим сердечные приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина", - обратился Мишустин к Рахмону и другим участникам встречи. Он поблагодарил президента республики и таджикистанских коллег за гостеприимство, теплый прием российской делегации в Душанбе и хорошую организацию заседания Совета глав правительств СНГ.

https://ria.ru/20250605/sng-2020847083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, душанбе, таджикистан, михаил мишустин, эмомали рахмон, владимир путин, снг, в мире