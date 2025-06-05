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Мишустин передал Рахмону и главам правительств СНГ приветствие от Путина - РИА Новости, 05.06.2025
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08:35 05.06.2025 (обновлено: 09:17 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/sng-2021015002.html
Мишустин передал Рахмону и главам правительств СНГ приветствие от Путина
Мишустин передал Рахмону и главам правительств СНГ приветствие от Путина - РИА Новости, 05.06.2025
Мишустин передал Рахмону и главам правительств СНГ приветствие от Путина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и главам правительств СНГ, прибывшим в эти дни в Душанбе, приветствие и... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:35:00+03:00
2025-06-05T09:17:00+03:00
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и главам правительств СНГ, прибывшим в эти дни в Душанбе, приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Российский премьер в среду прилетел с двухдневным рабочим визитом в Душанбе, где он примет участие во встрече глав правительств СНГ. Ранее в четверг президент Таджикистана встретился с главами делегаций, прибывшими в республику на заседание совета глав правительств СНГ. Беседа состоялась в государственном комплексе "Дворец наций". "Прежде всего, позвольте передать вам и всем присутствующим сердечные приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина", - обратился Мишустин к Рахмону и другим участникам встречи. Он поблагодарил президента республики и таджикистанских коллег за гостеприимство, теплый прием российской делегации в Душанбе и хорошую организацию заседания Совета глав правительств СНГ.
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россия, душанбе, таджикистан, михаил мишустин, эмомали рахмон, владимир путин, снг, в мире
Россия, Душанбе, Таджикистан, Михаил Мишустин, Эмомали Рахмон, Владимир Путин, СНГ, В мире
Мишустин передал Рахмону и главам правительств СНГ приветствие от Путина

Мишустин передал Рахмону и главам правительств СНГ наилучшие пожелания от Путина

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии фотографирования перед заседанием Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии фотографирования перед заседанием Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии фотографирования перед заседанием Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин передал президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и главам правительств СНГ, прибывшим в эти дни в Душанбе, приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
Российский премьер в среду прилетел с двухдневным рабочим визитом в Душанбе, где он примет участие во встрече глав правительств СНГ. Ранее в четверг президент Таджикистана встретился с главами делегаций, прибывшими в республику на заседание совета глав правительств СНГ. Беседа состоялась в государственном комплексе "Дворец наций".
"Прежде всего, позвольте передать вам и всем присутствующим сердечные приветствия и наилучшие пожелания от президента России Владимира Владимировича Путина", - обратился Мишустин к Рахмону и другим участникам встречи.
Он поблагодарил президента республики и таджикистанских коллег за гостеприимство, теплый прием российской делегации в Душанбе и хорошую организацию заседания Совета глав правительств СНГ.
Заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, 13 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Совет глав правительств СНГ
01:06
 
РоссияДушанбеТаджикистанМихаил МишустинЭмомали РахмонВладимир ПутинСНГВ мире
 
 
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