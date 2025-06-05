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Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" - РИА Новости, 05.06.2025
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Российский актер Константин Шелестун умер в возрасте 50 лет, сообщила пресс-служба петербургского театра НДТ. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:15:00+03:00
2025-06-05T14:15:00+03:00
2025-06-05T14:23:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российский актер Константин Шелестун умер в возрасте 50 лет, сообщила пресс-служба петербургского театра НДТ."4 июня скоропостижно скончался ведущий артист Небольшого драматического театра Константин Шелестун", — говорится в публикации.О времени и месте прощания не сообщается.Шелестун окончил Санкт-Петербургскую Государственную академию театрального искусства и почти сразу был приглашен в НДТ.Он играл роли в таких известных сериалах как "Убойная сила", "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург".
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россия, новости культуры, санкт-петербург, константин шелестун
Культура, Россия, Новости культуры, Санкт-Петербург, Константин Шелестун
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей"
Умер актер Константин Шелестун, снявшийся в "Улицах разбитых фонарей"