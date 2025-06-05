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Западный журналист рассказал о потерянном Украиной шансе на мир

Западный журналист рассказал о потерянном Украиной шансе на мир - РИА Новости, 05.06.2025

Западный журналист рассказал о потерянном Украиной шансе на мир

Украина потеряла шанс на мир три года назад в Стамбуле из-за давления Запада, заявил канадский журналист Аарон Мате в соцсети X. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T04:05:00+03:00

2025-06-05T04:05:00+03:00

2025-06-05T05:39:00+03:00

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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Украина потеряла шанс на мир три года назад в Стамбуле из-за давления Запада, заявил канадский журналист Аарон Мате в соцсети X."Россия на самом деле вела переговоры с Украиной три года назад. У них был вполне реальный компромисс, как выразился один из украинских переговорщиков, который саботировали США и Великобритания. Команда Байдена увидела огромную возможность использовать Украину для обескровливания или даже уничтожения России", — написал он.Журналист также добавил, что только из-за срыва тех переговоров конфликт продолжился и развился до нынешнего состояния.Ранее глава фракции партии Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, но киевские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал украинское руководство ничего не подписывать и просто воевать.В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона выбросила все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Москвой.

https://ria.ru/20250605/ultimatum-2020987684.html

https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html

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