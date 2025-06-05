Сборная Узбекистана впервые примет участие в чемпионате мира

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сборная Узбекистана по футболу впервые в своей истории примет участие в финальной части чемпионата мира, который пройдет в 2026 году.
В предпоследнем матче группы А отборочного турнира Азиатской конфедерации футбола (АФК) сборная Узбекистана сыграла вничью с командой ОАЭ со счетом 0:0. Игра прошла в четверг в Абу-Даби.
За тур до конца третьего отборочного этапа сборная Узбекистана набрала 18 очков. У ближайшего преследователя, команды ОАЭ - 14 баллов. Таким образом, ни одна из сборных в группе не имеет математических шансов догнать команду Узбекистана. Также в финальную часть из этой группы вышла сборная Ирана (20 очков).
Сборная России не вошла в число участников европейского отбора. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Осенью 2023 года организации уточнили, что санкции не будут сняты до завершения СВО.
