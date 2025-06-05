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Саммит СНГ пройдет 10 октября в Душанбе - РИА Новости, 05.06.2025
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11:09 05.06.2025 (обновлено: 11:53 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/sammit-2021046928.html
Саммит СНГ пройдет 10 октября в Душанбе
Саммит СНГ пройдет 10 октября в Душанбе - РИА Новости, 05.06.2025
Саммит СНГ пройдет 10 октября в Душанбе
Саммит глав государств-членов СНГ состоится 10 октября в Душанбе, сообщил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:09:00+03:00
2025-06-05T11:53:00+03:00
в мире
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содружество
душанбе
таджикистан
сергей лебедев
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ДУШАНБЕ, 5 июн – РИА Новости. Саммит глав государств-членов СНГ состоится 10 октября в Душанбе, сообщил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев."Заключительные и важные мероприятия в рамках председательства Таджикистана в СНГ состоятся в Душанбе 10 октября – это саммит глав государств-членов СНГ", - сказал Лебедев на брифинге по итогам заседания Совета глав правительства стран СНГ в Душанбе.По его словам, предварять саммит будет Совет министров иностранных дел Содружества.Кроме того, Лебедев отметил успешное председательство Таджикистана в СНГ. "Хочу отметить успешное председательство Таджикистана в СНГ, в реализации концепции председательства, подготовленной начале декабря 2024 года, были активно задействованы все структуры страны", - сказал он.
https://ria.ru/20250516/naryshkin-2017273115.html
https://ria.ru/20250605/sng-2021014148.html
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в мире, снг, содружество , душанбе, таджикистан, сергей лебедев
В мире, СНГ, Содружество , Душанбе, Таджикистан, Сергей Лебедев
Саммит СНГ пройдет 10 октября в Душанбе

Лебедев: саммит СНГ пройдет 10 октября в Душанбе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 5 июн – РИА Новости. Саммит глав государств-членов СНГ состоится 10 октября в Душанбе, сообщил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
"Заключительные и важные мероприятия в рамках председательства Таджикистана в СНГ состоятся в Душанбе 10 октября – это саммит глав государств-членов СНГ", - сказал Лебедев на брифинге по итогам заседания Совета глав правительства стран СНГ в Душанбе.
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По его словам, предварять саммит будет Совет министров иностранных дел Содружества.
Кроме того, Лебедев отметил успешное председательство Таджикистана в СНГ. "Хочу отметить успешное председательство Таджикистана в СНГ, в реализации концепции председательства, подготовленной начале декабря 2024 года, были активно задействованы все структуры страны", - сказал он.
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В миреСНГСодружествоДушанбеТаджикистанСергей Лебедев
 
 
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