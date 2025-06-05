https://ria.ru/20250605/sammit-2021046928.html

Саммит СНГ пройдет 10 октября в Душанбе

Саммит СНГ пройдет 10 октября в Душанбе - РИА Новости, 05.06.2025

Саммит СНГ пройдет 10 октября в Душанбе

Саммит глав государств-членов СНГ состоится 10 октября в Душанбе, сообщил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:09:00+03:00

2025-06-05T11:09:00+03:00

2025-06-05T11:53:00+03:00

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сергей лебедев

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ДУШАНБЕ, 5 июн – РИА Новости. Саммит глав государств-членов СНГ состоится 10 октября в Душанбе, сообщил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев."Заключительные и важные мероприятия в рамках председательства Таджикистана в СНГ состоятся в Душанбе 10 октября – это саммит глав государств-членов СНГ", - сказал Лебедев на брифинге по итогам заседания Совета глав правительства стран СНГ в Душанбе.По его словам, предварять саммит будет Совет министров иностранных дел Содружества.Кроме того, Лебедев отметил успешное председательство Таджикистана в СНГ. "Хочу отметить успешное председательство Таджикистана в СНГ, в реализации концепции председательства, подготовленной начале декабря 2024 года, были активно задействованы все структуры страны", - сказал он.

https://ria.ru/20250516/naryshkin-2017273115.html

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в мире, снг, содружество , душанбе, таджикистан, сергей лебедев