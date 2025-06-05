https://ria.ru/20250605/sakharova-2021061940.html
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Сахаровой
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Сахаровой - РИА Новости, 05.06.2025
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Сахаровой
Сенатор Татьяна Сахарова была ответственным руководителем и достойно представляла Мурманскую область в Совете Федерации, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:25:00+03:00
2025-06-05T12:25:00+03:00
2025-06-05T12:25:00+03:00
мурманская область
татьяна сахарова
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020822860_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_f4fa6f281c2faa656051fed9d790e695.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сенатор Татьяна Сахарова была ответственным руководителем и достойно представляла Мурманскую область в Совете Федерации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова скончалась на 52-м году жизни после тяжёлой болезни. "Татьяна Анатольевна была мудрым политиком, ответственным руководителем, принципиальным и порядочным человеком. В Совете Федерации она достойно представляла Мурманскую область, всегда стремилась приносить максимальную пользу стране, вносила весомый вклад в совершенствование российского законодательства, много внимания уделяла вопросам экологии и природоохранной деятельности", - написала Матвиенко в телеграмме на имя спикера Мурманской облдумы Сергея Дубового. Матвиенко отметила, что "глубоко опечалена" известием о кончине Сахаровой. "Татьяна Анатольевна обладала качествами, которые ценили все, кто ее знал, - искренностью и надежностью, сама уважала и ценила людей", - добавила председатель СФ. Сахарова родилась 16 июня 1973 года, она занимала пост зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, была представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области.
мурманская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020822860_222:0:2951:2047_1920x0_80_0_0_a1ff8a6c893f65f299052d83ce7a157d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, татьяна сахарова, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
Мурманская область, Татьяна Сахарова, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Политика
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Сахаровой
Матвиенко: Сахарова достойно представляла Мурманскую область в Совете Федерации
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сенатор Татьяна Сахарова была ответственным руководителем и достойно представляла Мурманскую область в Совете Федерации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова
скончалась на 52-м году жизни после тяжёлой болезни.
"Татьяна Анатольевна была мудрым политиком, ответственным руководителем, принципиальным и порядочным человеком. В Совете Федерации
она достойно представляла Мурманскую область, всегда стремилась приносить максимальную пользу стране, вносила весомый вклад в совершенствование российского законодательства, много внимания уделяла вопросам экологии и природоохранной деятельности", - написала Матвиенко
в телеграмме на имя спикера Мурманской облдумы Сергея Дубового.
Матвиенко отметила, что "глубоко опечалена" известием о кончине Сахаровой.
"Татьяна Анатольевна обладала качествами, которые ценили все, кто ее знал, - искренностью и надежностью, сама уважала и ценила людей", - добавила председатель СФ.
Сахарова родилась 16 июня 1973 года, она занимала пост зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, была представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области.