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Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Сахаровой - РИА Новости, 05.06.2025
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12:25 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/sakharova-2021061940.html
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Сахаровой
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Сахаровой - РИА Новости, 05.06.2025
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Сахаровой
Сенатор Татьяна Сахарова была ответственным руководителем и достойно представляла Мурманскую область в Совете Федерации, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:25:00+03:00
2025-06-05T12:25:00+03:00
мурманская область
татьяна сахарова
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сенатор Татьяна Сахарова была ответственным руководителем и достойно представляла Мурманскую область в Совете Федерации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова скончалась на 52-м году жизни после тяжёлой болезни. "Татьяна Анатольевна была мудрым политиком, ответственным руководителем, принципиальным и порядочным человеком. В Совете Федерации она достойно представляла Мурманскую область, всегда стремилась приносить максимальную пользу стране, вносила весомый вклад в совершенствование российского законодательства, много внимания уделяла вопросам экологии и природоохранной деятельности", - написала Матвиенко в телеграмме на имя спикера Мурманской облдумы Сергея Дубового. Матвиенко отметила, что "глубоко опечалена" известием о кончине Сахаровой. "Татьяна Анатольевна обладала качествами, которые ценили все, кто ее знал, - искренностью и надежностью, сама уважала и ценила людей", - добавила председатель СФ. Сахарова родилась 16 июня 1973 года, она занимала пост зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, была представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области.
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мурманская область, татьяна сахарова, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
Мурманская область, Татьяна Сахарова, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Политика
Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Сахаровой

Матвиенко: Сахарова достойно представляла Мурманскую область в Совете Федерации

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТатьяна Сахарова
Татьяна Сахарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Татьяна Сахарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сенатор Татьяна Сахарова была ответственным руководителем и достойно представляла Мурманскую область в Совете Федерации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова скончалась на 52-м году жизни после тяжёлой болезни.
"Татьяна Анатольевна была мудрым политиком, ответственным руководителем, принципиальным и порядочным человеком. В Совете Федерации она достойно представляла Мурманскую область, всегда стремилась приносить максимальную пользу стране, вносила весомый вклад в совершенствование российского законодательства, много внимания уделяла вопросам экологии и природоохранной деятельности", - написала Матвиенко в телеграмме на имя спикера Мурманской облдумы Сергея Дубового.
Матвиенко отметила, что "глубоко опечалена" известием о кончине Сахаровой.
"Татьяна Анатольевна обладала качествами, которые ценили все, кто ее знал, - искренностью и надежностью, сама уважала и ценила людей", - добавила председатель СФ.
Сахарова родилась 16 июня 1973 года, она занимала пост зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, была представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области.
 
Мурманская областьТатьяна СахароваВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФПолитика
 
 
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