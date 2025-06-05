https://ria.ru/20250605/sakharova-2021061940.html

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Сахаровой

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Сахаровой - РИА Новости, 05.06.2025

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью сенатора Сахаровой

Сенатор Татьяна Сахарова была ответственным руководителем и достойно представляла Мурманскую область в Совете Федерации, заявила председатель Совета Федерации... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:25:00+03:00

2025-06-05T12:25:00+03:00

2025-06-05T12:25:00+03:00

мурманская область

татьяна сахарова

валентина матвиенко

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сенатор Татьяна Сахарова была ответственным руководителем и достойно представляла Мурманскую область в Совете Федерации, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Сенатор от Мурманской области Татьяна Сахарова скончалась на 52-м году жизни после тяжёлой болезни. "Татьяна Анатольевна была мудрым политиком, ответственным руководителем, принципиальным и порядочным человеком. В Совете Федерации она достойно представляла Мурманскую область, всегда стремилась приносить максимальную пользу стране, вносила весомый вклад в совершенствование российского законодательства, много внимания уделяла вопросам экологии и природоохранной деятельности", - написала Матвиенко в телеграмме на имя спикера Мурманской облдумы Сергея Дубового. Матвиенко отметила, что "глубоко опечалена" известием о кончине Сахаровой. "Татьяна Анатольевна обладала качествами, которые ценили все, кто ее знал, - искренностью и надежностью, сама уважала и ценила людей", - добавила председатель СФ. Сахарова родилась 16 июня 1973 года, она занимала пост зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, была представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области.

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мурманская область, татьяна сахарова, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика