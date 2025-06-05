Руссо дал показания в суде по делу о покушении на него
Певец Авраам Руссо дал показания в суде по делу о покушении на него
Певец Авраам Руссо. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Певец Авраам Руссо дал показания по делу о совершенном на него покушении, в котором обвиняется личный охранник бизнесмена Тельмана Исмаилова Тархан Эльдукаев, сообщил РИА Новости адвокат Андрей Алешкин.
"Он (Руссо - ред.) подробно изложил обстоятельства дела, рассказал, что был похищен, что в 2006 году на него было покушение. Ответил на вопросы сторон. Сомнений в его правдивости ни у кого не осталось. Надеется, что присяжные вынесут справедливое обоснованное решение", - сказал адвокат, который представляет интересы Руссо.
Алешкин добавил, что обстановка в суде была "нервозной", были предприняты чрезмерные меры безопасности.
Дело рассматривает Московский гарнизонный военный суд в закрытом режиме с участием коллегии присяжных заседателей.
Тархан Эльдукаев обвиняется по части 3 статьи 30, пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц по найму, совершенное организованной группой), части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, пунктам "а", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство двух лиц по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору), пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство по найму, совершенное организованной группой).
По информации Генпрокуратуры, не позднее декабря 1996 года между предпринимателями Таиром Гуршумовым и Тельманом Исмаиловым, арендовавшими земельные участки на Черкизовском рынке, возник конфликт из-за финансовых вопросов. Исмаилов поручил личному охраннику Эльдукаеву найти граждан, которые за деньги бы устранили Гуршумова и находящихся с ним лиц, и 23 декабря 1996 года неизвестный в подъезде дома на улице Щербаковской в Москве несколько раз выстрелил из пистолета в братьев Гуршумовых. Один из потерпевших получил тяжелые ранения, второй скончался.
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Кроме того, как считает следствие, в 2006 году Исмаилов, испытывая личные неприязненные отношения к певцу Аврааму Руссо, отказавшемуся от его личного покровительства, принял решение совершить его убийство. Для этого Эльдукаев через неустановленных лиц нанял Михаила Демкина, Виталия Джуру и Алексея Трясникова. Демкин 19 августа 2006 года возле одного из домов на улице Плющиха произвел из автомата не менее шести выстрелов в Руссо и находившегося вместе с ним в салоне автомобиля охранника, ранив артиста в бедро.
Трясников и Джура в 2022 году получили 12 и девять лет колонии строгого режима, уголовное преследование Демкина прекращено в связи с его смертью. Кроме того, по делу о похищении певца ранее уже приговорили других обвиняемых. Заур Марданов по решению Пресненского суда Москвы получил семь лет колонии заочно, Эльяра Дамирова и Владимира Гусакова приговорили к пяти и шести годам соответственно. Однако все они были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.
Расследование в отношении Исмаилова, находящегося в международном розыске, и иных соучастников продолжается.