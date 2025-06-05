https://ria.ru/20250605/rozysk-2021103363.html

Фигуранта дела об атаке дронов в Приангарье Тимофеева объявили в розыск

Фигуранта дела об атаке дронов в Приангарье Тимофеева объявили в розыск - РИА Новости, 05.06.2025

Фигуранта дела об атаке дронов в Приангарье Тимофеева объявили в розыск

Артем Тимофеев, который может быть причастен к атаке дронов ВСУ в Иркутской области, объявлен в розыск МВД РФ, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:49:00+03:00

2025-06-05T14:49:00+03:00

2025-06-05T15:09:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

иркутская область

россия

амурская область

игорь кобзев

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Артем Тимофеев, который может быть причастен к атаке дронов ВСУ в Иркутской области, объявлен в розыск МВД РФ, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Артёма Тимофеева в базе розыска МВД РФ.По какой именно статье разыскивается Тимофеев, не уточняется.В понедельник администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на уроженца Донецка 1987 года рождения Артема Тимофеева, который может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня.Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.

https://ria.ru/20250605/kreml-2021070259.html

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

иркутская область

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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), иркутская область, россия, амурская область, игорь кобзев, вооруженные силы украины