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Фигуранта дела об атаке дронов в Приангарье Тимофеева объявили в розыск - РИА Новости, 05.06.2025
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14:49 05.06.2025 (обновлено: 15:09 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/rozysk-2021103363.html
Фигуранта дела об атаке дронов в Приангарье Тимофеева объявили в розыск
Фигуранта дела об атаке дронов в Приангарье Тимофеева объявили в розыск - РИА Новости, 05.06.2025
Фигуранта дела об атаке дронов в Приангарье Тимофеева объявили в розыск
Артем Тимофеев, который может быть причастен к атаке дронов ВСУ в Иркутской области, объявлен в розыск МВД РФ, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:49:00+03:00
2025-06-05T15:09:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
иркутская область
россия
амурская область
игорь кобзев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Артем Тимофеев, который может быть причастен к атаке дронов ВСУ в Иркутской области, объявлен в розыск МВД РФ, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Артёма Тимофеева в базе розыска МВД РФ.По какой именно статье разыскивается Тимофеев, не уточняется.В понедельник администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на уроженца Донецка 1987 года рождения Артема Тимофеева, который может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня.Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
https://ria.ru/20250605/kreml-2021070259.html
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происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), иркутская область, россия, амурская область, игорь кобзев, вооруженные силы украины
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Иркутская область, Россия, Амурская область, Игорь Кобзев, Вооруженные силы Украины
Фигуранта дела об атаке дронов в Приангарье Тимофеева объявили в розыск

МВД объявило в розыск фигуранта дела об атаке дронов в Приангарье Тимофеева

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Артем Тимофеев, который может быть причастен к атаке дронов ВСУ в Иркутской области, объявлен в розыск МВД РФ, сообщается на сайте ведомства.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Артёма Тимофеева в базе розыска МВД РФ.
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По какой именно статье разыскивается Тимофеев, не уточняется.
В понедельник администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на уроженца Донецка 1987 года рождения Артема Тимофеева, который может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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ПроисшествияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Иркутская областьРоссияАмурская областьИгорь КобзевВооруженные силы Украины
 
 
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