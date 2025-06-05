https://ria.ru/20250605/rozysk-2021103363.html
Фигуранта дела об атаке дронов в Приангарье Тимофеева объявили в розыск
Фигуранта дела об атаке дронов в Приангарье Тимофеева объявили в розыск - РИА Новости, 05.06.2025
Фигуранта дела об атаке дронов в Приангарье Тимофеева объявили в розыск
Артем Тимофеев, который может быть причастен к атаке дронов ВСУ в Иркутской области, объявлен в розыск МВД РФ, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:49:00+03:00
2025-06-05T14:49:00+03:00
2025-06-05T15:09:00+03:00
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
иркутская область
россия
амурская область
игорь кобзев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Артем Тимофеев, который может быть причастен к атаке дронов ВСУ в Иркутской области, объявлен в розыск МВД РФ, сообщается на сайте ведомства."Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в карточке Артёма Тимофеева в базе розыска МВД РФ.По какой именно статье разыскивается Тимофеев, не уточняется.В понедельник администрация города Усть-Кут опубликовала ориентировку на уроженца Донецка 1987 года рождения Артема Тимофеева, который может быть причастен к атаке дронов на военный аэродром "Белая" в Иркутской области 1 июня.Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возгорания, произошедшие в результате атак на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.Глава Приангарья Игорь Кобзев уточнил, что БПЛА вылетели из фуры в поселке Средний Усольского района, вскоре грузовик заблокировали и уничтожили.
https://ria.ru/20250605/kreml-2021070259.html
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
иркутская область
россия
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), иркутская область, россия, амурская область, игорь кобзев, вооруженные силы украины
Происшествия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Иркутская область, Россия, Амурская область, Игорь Кобзев, Вооруженные силы Украины
Фигуранта дела об атаке дронов в Приангарье Тимофеева объявили в розыск
МВД объявило в розыск фигуранта дела об атаке дронов в Приангарье Тимофеева