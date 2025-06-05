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К 2030 году села с численностью от 100 человек обеспечат интернетом
К 2030 году села с численностью от 100 человек обеспечат интернетом - РИА Новости, 05.06.2025
К 2030 году села с численностью от 100 человек обеспечат интернетом
К 2030 году все населённые пункты в РФ с численностью от 100 человек планируется обеспечить высокоскоростным Интернетом, сообщила спикер Совфеда Валентина... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:10:00+03:00
2025-06-05T12:10:00+03:00
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. К 2030 году все населённые пункты в РФ с численностью от 100 человек планируется обеспечить высокоскоростным Интернетом, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Совет Федерации активно взаимодействует по этой теме с Минцифры. Рассчитываем, что уже к 2030 году все населённые пункты с численностью от 100 человек будут обеспечены высокоскоростным интернетом. Это требование времени", - сказала политик на пленарном заседании Форума тружеников села. По ее словам, очень важно завершить процесс цифровизации села. В современном мире без интернета - как без электричества. "Многие государственные, банковские сервисы переведены в онлайн. Да и молодёжь просто не поедет жить в село, где нет стабильной мобильной связи и интернета", - отметила Матвиенко.
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общество, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
К 2030 году села с численностью от 100 человек обеспечат интернетом
Матвиенко: к 2030 году все села с населением от 100 человек обеспечат интернетом