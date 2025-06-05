https://ria.ru/20250605/pvo-2020987410.html

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 05.06.2025

Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области

Силами ПВО уничтожены несколько БПЛА в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил глава региона Александр Гусев в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T00:33:00+03:00

2025-06-05T00:33:00+03:00

2025-06-05T00:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены несколько БПЛА в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО на территории одного из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотников", - написал он.По словам Гусева, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20250604/yapontsy-2020982635.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)