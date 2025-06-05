https://ria.ru/20250605/pvo-2020987410.html
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области - РИА Новости, 05.06.2025
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области
Силами ПВО уничтожены несколько БПЛА в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил глава региона Александр Гусев в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T00:33:00+03:00
2025-06-05T00:33:00+03:00
2025-06-05T00:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
безопасность
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Силами ПВО уничтожены несколько БПЛА в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале."Дежурными силами ПВО на территории одного из районов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотников", - написал он.По словам Гусева, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.Губернатор добавил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20250604/yapontsy-2020982635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, безопасность, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Безопасность, Александр Гусев (губернатор)
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Воронежской области, пострадавших нет