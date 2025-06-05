https://ria.ru/20250605/putin-2021148311.html

Путин попросил Кравцова рассказать об изучении творчества Пушкина в школах

Путин попросил Кравцова рассказать об изучении творчества Пушкина в школах - РИА Новости, 05.06.2025

Путин попросил Кравцова рассказать об изучении творчества Пушкина в школах

Президент РФ Владимир Путин попросил рассказать ему о том, что происходит с изучением произведений великого русского поэта Александра Пушкина в российских... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:25:00+03:00

2025-06-05T17:25:00+03:00

2025-06-05T17:38:00+03:00

россия

александр пушкин

владимир путин

общество

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021133318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f381664cc41a93fe1c65551195c04766.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил рассказать ему о том, что происходит с изучением произведений великого русского поэта Александра Пушкина в российских школах. "Я хотел бы сейчас вернуться к Сергею Сергеевичу (Кравцову, министру просвещения РФ - ред.). А что у нас с изучением Пушкина в школе?" - спросил Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Кравцов отметил, что в единой программе по литературе изучение произведений Александра Пушкина начинается с начальной школы. "Золотой стандарт нашей литературы, он отражен в программе", - добавил министр.

https://ria.ru/20250605/yazyk-2021125048.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, александр пушкин, владимир путин, общество, социальный навигатор, сн_образование