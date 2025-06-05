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Путин попросил Кравцова рассказать об изучении творчества Пушкина в школах - РИА Новости, 05.06.2025
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17:25 05.06.2025 (обновлено: 17:38 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/putin-2021148311.html
Путин попросил Кравцова рассказать об изучении творчества Пушкина в школах
Путин попросил Кравцова рассказать об изучении творчества Пушкина в школах - РИА Новости, 05.06.2025
Путин попросил Кравцова рассказать об изучении творчества Пушкина в школах
Президент РФ Владимир Путин попросил рассказать ему о том, что происходит с изучением произведений великого русского поэта Александра Пушкина в российских... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:25:00+03:00
2025-06-05T17:38:00+03:00
россия
александр пушкин
владимир путин
общество
социальный навигатор
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил рассказать ему о том, что происходит с изучением произведений великого русского поэта Александра Пушкина в российских школах. "Я хотел бы сейчас вернуться к Сергею Сергеевичу (Кравцову, министру просвещения РФ - ред.). А что у нас с изучением Пушкина в школе?" - спросил Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Кравцов отметил, что в единой программе по литературе изучение произведений Александра Пушкина начинается с начальной школы. "Золотой стандарт нашей литературы, он отражен в программе", - добавил министр.
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россия, александр пушкин, владимир путин, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Александр Пушкин, Владимир Путин, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин попросил Кравцова рассказать об изучении творчества Пушкина в школах

Путин попросил Кравцова рассказать об изучении произведений Пушкина в школах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
Президент Владимир Путин проводит заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент Владимир Путин проводит заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил рассказать ему о том, что происходит с изучением произведений великого русского поэта Александра Пушкина в российских школах.
"Я хотел бы сейчас вернуться к Сергею Сергеевичу (Кравцову, министру просвещения РФ - ред.). А что у нас с изучением Пушкина в школе?" - спросил Путин в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Кравцов отметил, что в единой программе по литературе изучение произведений Александра Пушкина начинается с начальной школы.
"Золотой стандарт нашей литературы, он отражен в программе", - добавил министр.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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