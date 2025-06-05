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Путин призвал укреплять позиции русского языка - РИА Новости, 05.06.2025
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15:24 05.06.2025 (обновлено: 15:45 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/putin-2021112423.html
Путин призвал укреплять позиции русского языка
Путин призвал укреплять позиции русского языка - РИА Новости, 05.06.2025
Путин призвал укреплять позиции русского языка
Надо укреплять позиции русского языка и его значимость в мировом гуманитарном пространстве, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:24:00+03:00
2025-06-05T15:45:00+03:00
владимир путин
россия
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общество
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Надо укреплять позиции русского языка и его значимость в мировом гуманитарном пространстве, заявил президент России Владимир Путин."Предстоит серьезно работать над укреплением позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве", - сказал глава государства на совете по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
https://ria.ru/20250605/putin-2021117241.html
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владимир путин, россия, русский язык в мире, в мире, общество, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Россия, Русский язык в мире, В мире, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин призвал укреплять позиции русского языка

Путин призвал укреплять значимость русского языка в мировом пространстве

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Надо укреплять позиции русского языка и его значимость в мировом гуманитарном пространстве, заявил президент России Владимир Путин.
"Предстоит серьезно работать над укреплением позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве", - сказал глава государства на совете по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Путин заявил о важности популяризации русского языка
Вчера, 15:34
 
Владимир ПутинРоссияРусский язык в миреВ миреОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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