https://ria.ru/20250605/putin-2021112423.html

Путин призвал укреплять позиции русского языка

Путин призвал укреплять позиции русского языка - РИА Новости, 05.06.2025

Путин призвал укреплять позиции русского языка

Надо укреплять позиции русского языка и его значимость в мировом гуманитарном пространстве, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Надо укреплять позиции русского языка и его значимость в мировом гуманитарном пространстве, заявил президент России Владимир Путин."Предстоит серьезно работать над укреплением позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве", - сказал глава государства на совете по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

https://ria.ru/20250605/putin-2021117241.html

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владимир путин, россия, русский язык в мире, в мире, общество, социальный навигатор, сн_образование