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Путин оценил идею организации чтецких клубов в российских школах - РИА Новости, 05.06.2025
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15:53 05.06.2025 (обновлено: 16:34 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/putin--2021121056.html
Путин оценил идею организации чтецких клубов в российских школах
Путин оценил идею организации чтецких клубов в российских школах - РИА Новости, 05.06.2025
Путин оценил идею организации чтецких клубов в российских школах
Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею организации чтецких клубов в российских школах. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:53:00+03:00
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владимир путин
россия
максим древаль
общество
российское общество "знание"
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею организации чтецких клубов в российских школах.Глава Российского общества "Знание" Максим Древаль в четверг рассказал Путину, что общество планирует поддержать открытие чтецких клубов в школах, а также поможет этим клубам в вопросе тем для обсуждения, предложит видеоконтент и рекомендованную литературу, даст возможность клубам пригласить к себе различных актеров и писателей, которые вместе с детьми проведут чтецкие вечера."Хорошая идея", - отреагировал Путин на предложение Древаля в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Пятого июня в преддверии Дня русского языка Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
https://ria.ru/20250325/putin-2007279422.html
https://ria.ru/20241105/putin-1981985783.html
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владимир путин, россия, максим древаль, общество, российское общество "знание", социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Россия, Максим Древаль, Общество, Российское общество "Знание", Социальный навигатор, СН_Образование
Путин оценил идею организации чтецких клубов в российских школах

Путин назвал хорошей идею организации чтецких клубов в российских школах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею организации чтецких клубов в российских школах.
Глава Российского общества "Знание" Максим Древаль в четверг рассказал Путину, что общество планирует поддержать открытие чтецких клубов в школах, а также поможет этим клубам в вопросе тем для обсуждения, предложит видеоконтент и рекомендованную литературу, даст возможность клубам пригласить к себе различных актеров и писателей, которые вместе с детьми проведут чтецкие вечера.
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Пятого июня в преддверии Дня русского языка Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
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