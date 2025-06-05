https://ria.ru/20250605/putin--2021121056.html

Путин оценил идею организации чтецких клубов в российских школах

Путин оценил идею организации чтецких клубов в российских школах - РИА Новости, 05.06.2025

Путин оценил идею организации чтецких клубов в российских школах

Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею организации чтецких клубов в российских школах. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:53:00+03:00

2025-06-05T15:53:00+03:00

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владимир путин

россия

максим древаль

общество

российское общество "знание"

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал хорошей идею организации чтецких клубов в российских школах.Глава Российского общества "Знание" Максим Древаль в четверг рассказал Путину, что общество планирует поддержать открытие чтецких клубов в школах, а также поможет этим клубам в вопросе тем для обсуждения, предложит видеоконтент и рекомендованную литературу, даст возможность клубам пригласить к себе различных актеров и писателей, которые вместе с детьми проведут чтецкие вечера."Хорошая идея", - отреагировал Путин на предложение Древаля в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.Пятого июня в преддверии Дня русского языка Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.

https://ria.ru/20250325/putin-2007279422.html

https://ria.ru/20241105/putin-1981985783.html

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владимир путин, россия, максим древаль, общество, российское общество "знание", социальный навигатор, сн_образование