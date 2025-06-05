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Путин может подключиться к решению ядерной проблемы Ирана - РИА Новости, 05.06.2025
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12:45 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/putin--2021068378.html
Путин может подключиться к решению ядерной проблемы Ирана
Путин может подключиться к решению ядерной проблемы Ирана - РИА Новости, 05.06.2025
Путин может подключиться к решению ядерной проблемы Ирана
Президент России Владимир Путин и российская сторона по мере необходимости могут подключиться к решению иранской ядерной проблемы, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:45:00+03:00
2025-06-05T12:45:00+03:00
иран
сша
россия
владимир путин
дмитрий песков
юрий ушаков
обострение отношений сша и ирана
в мире
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и российская сторона по мере необходимости могут подключиться к решению иранской ядерной проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ряд международных вопросов с акцентом на переговоры США и Ирана по ядерной программе Тегерана. "По мере необходимости. Это же процесс, который происходит вот в эти дни. И по мере необходимости, вы знаете, что продолжается наш диалог и с Тегераном, и с Вашингтоном по различным каналам. Поэтому, собственно, по мере необходимости президент сможет подключиться. Российская сторона сможет подключиться", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке предусматривают приостановку обогащения урана и создание консорциума между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
https://ria.ru/20250604/iran-2020787675.html
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иран, сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков, обострение отношений сша и ирана, в мире
Иран, США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Обострение отношений США и Ирана, В мире
Путин может подключиться к решению ядерной проблемы Ирана

Песков: Путин может подключиться к решению ядерной проблемы Ирана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и российская сторона по мере необходимости могут подключиться к решению иранской ядерной проблемы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ряд международных вопросов с акцентом на переговоры США и Ирана по ядерной программе Тегерана.
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"По мере необходимости. Это же процесс, который происходит вот в эти дни. И по мере необходимости, вы знаете, что продолжается наш диалог и с Тегераном, и с Вашингтоном по различным каналам. Поэтому, собственно, по мере необходимости президент сможет подключиться. Российская сторона сможет подключиться", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В понедельник депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд заявил, что предложения Соединенных Штатов исламской республике по ядерной сделке предусматривают приостановку обогащения урана и создание консорциума между США, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром и Ираном.
Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда.
В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения урана.
При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
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ИранСШАРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковЮрий УшаковОбострение отношений США и ИранаВ мире
 
 
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