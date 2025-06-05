https://ria.ru/20250605/postradavshaya--2021158871.html

Пострадавшая при теракте в Петербурге взыскала с Треповой* 150 тысяч рублей

Пострадавшая при теракте в Петербурге взыскала с Треповой* 150 тысяч рублей - РИА Новости, 05.06.2025

Пострадавшая при теракте в Петербурге взыскала с Треповой* 150 тысяч рублей

Пострадавшая при взрыве в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, взыскала с осужденной за совершение теракта Дарьи Треповой* 150 тысяч рублей... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:45:00+03:00

2025-06-05T17:45:00+03:00

2025-06-05T17:45:00+03:00

санкт-петербург

россия

дарья трепова

владлен татарский

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пострадавшая при взрыве в кафе в Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский, взыскала с осужденной за совершение теракта Дарьи Треповой* 150 тысяч рублей ущерба, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. "Василеостровский районный суд нашего города рассмотрел иск к Дарье Треповой* и Дмитрию Касинцеву (который укрывал у себя дома Трепову* после взрыва - ред.). Суд взыскал с Треповой* 150 000 рублей и госпошлину в 3000 рублей. В части иска к Касинцеву дело прекращено", - сообщила Лебедева в своем Telegram-канале. Она пояснила, что иск подала девушка, которая присутствовала в кафе "Патриот", когда произошел взрыв, она получила телесные повреждения и моральные страдания. Кроме того, добавила Лебедева, Пушкинский районный суд удовлетворил иск НАО ПКО "ПКБ" к Треповой*, поскольку осужденная взяла кредит в банке и не вернула. Она должна выплатить более 68 тысяч рублей долга и 4 тысячи рублей госпошлины. Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года на творческом вечере в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге от взорвавшейся бомбы, вмонтированной в подаренную ему Треповой* статуэтку. Он умер мгновенно от множественных ранений, еще более 50 человек пострадали. В январе 2024 года 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал Трепову* виновной в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и назначил 27 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок 2 года и штрафом 600 тысяч рублей. В середине мая Апелляционный военный суд признал это решение законным, оно вступило в законную силу. Это самый большой приговор из когда-либо назначенных в России женщинам. Также суд удовлетворил иски потерпевших к Треповой* на сумму более 16,5 миллиона рублей.* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://realty.ria.ru/20250205/trepova-1997494173.html

https://ria.ru/20240813/fsin-1965952771.html

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санкт-петербург, россия, дарья трепова, владлен татарский, происшествия