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В Британии констатировали провал попыток Украины спровоцировать Россию - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:11 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/popytki-2021008805.html
В Британии констатировали провал попыток Украины спровоцировать Россию
В Британии констатировали провал попыток Украины спровоцировать Россию - РИА Новости, 05.06.2025
В Британии констатировали провал попыток Украины спровоцировать Россию
Результаты необдуманных атак Киева на российские аэродромы не оправдали надежды киевского режима, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T07:11:00+03:00
2025-06-05T07:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
александр меркурис
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Результаты необдуманных атак Киева на российские аэродромы не оправдали надежды киевского режима, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Это была совершенно необдуманная атака, которая, видимо, была рассчитана на оказание давления на Москву перед переговорами &lt;…&gt; За последние 96 часов украинцы сделали все возможное, чтобы спровоцировать Россию, но результаты оказались куда более скромными", — сказал он.Аналитик отметил, что со стратегической точки зрения, атаки Украины не изменят ситуацию на фронте в пользу Киева, но могут привести к большим проблемам для киевского режима как на фронте, так и внутри страны.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250605/ultimatum-2020987684.html
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в мире, россия, украина, киев, александр меркурис, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Александр Меркурис, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Британии констатировали провал попыток Украины спровоцировать Россию

Аналитик Меркурис: атаки Украины на аэродромы были необдуманными

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Результаты необдуманных атак Киева на российские аэродромы не оправдали надежды киевского режима, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Это была совершенно необдуманная атака, которая, видимо, была рассчитана на оказание давления на Москву перед переговорами <…> За последние 96 часов украинцы сделали все возможное, чтобы спровоцировать Россию, но результаты оказались куда более скромными", — сказал он.
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Аналитик отметил, что со стратегической точки зрения, атаки Украины не изменят ситуацию на фронте в пользу Киева, но могут привести к большим проблемам для киевского режима как на фронте, так и внутри страны.
Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.
Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевАлександр МеркурисВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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