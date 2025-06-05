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В Британии констатировали провал попыток Украины спровоцировать Россию
В Британии констатировали провал попыток Украины спровоцировать Россию - РИА Новости, 05.06.2025
В Британии констатировали провал попыток Украины спровоцировать Россию
Результаты необдуманных атак Киева на российские аэродромы не оправдали надежды киевского режима, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T07:11:00+03:00
2025-06-05T07:11:00+03:00
2025-06-05T07:11:00+03:00
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Результаты необдуманных атак Киева на российские аэродромы не оправдали надежды киевского режима, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Это была совершенно необдуманная атака, которая, видимо, была рассчитана на оказание давления на Москву перед переговорами <…> За последние 96 часов украинцы сделали все возможное, чтобы спровоцировать Россию, но результаты оказались куда более скромными", — сказал он.Аналитик отметил, что со стратегической точки зрения, атаки Украины не изменят ситуацию на фронте в пользу Киева, но могут привести к большим проблемам для киевского режима как на фронте, так и внутри страны.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250605/ultimatum-2020987684.html
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В Британии констатировали провал попыток Украины спровоцировать Россию
Аналитик Меркурис: атаки Украины на аэродромы были необдуманными