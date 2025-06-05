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Задержанные в Воронежской области поезда отправились по своим маршрутам - РИА Новости, 05.06.2025
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15:29 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/poezda-2021114922.html
Задержанные в Воронежской области поезда отправились по своим маршрутам
Задержанные в Воронежской области поезда отправились по своим маршрутам - РИА Новости, 05.06.2025
Задержанные в Воронежской области поезда отправились по своим маршрутам
Задержанные из-за ЧП Воронежской области поезда отправились по своим маршрутам, РЖД принимают все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:29:00+03:00
2025-06-05T15:29:00+03:00
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
ржд
россия
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Задержанные из-за ЧП Воронежской области поезда отправились по своим маршрутам, РЖД принимают все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов, сообщила компания. В четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге региона после незначительного повреждения железнодорожного полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны, из-за чего задерживались несколько пассажирских поездов. Сначала было открыто движение по одному пути перегона, велись работы по восстановлению движения по второму. "После замены поврежденных элементов и проверки инфраструктуры движение поездов на перегоне Евдаково - Сагуны открыто по обоим путям. Задержанные поезда отправились по своим маршрутам. Компания принимает все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов", - говорится в сообщении РЖД.
https://ria.ru/20250605/poezda-2021053479.html
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), ржд, россия
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), РЖД, Россия
Задержанные в Воронежской области поезда отправились по своим маршрутам

РЖД: задержанные из-за ЧП под Воронежем поезда отправились по своим маршрутам

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Задержанные из-за ЧП Воронежской области поезда отправились по своим маршрутам, РЖД принимают все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов, сообщила компания.
В четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге региона после незначительного повреждения железнодорожного полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны, из-за чего задерживались несколько пассажирских поездов. Сначала было открыто движение по одному пути перегона, велись работы по восстановлению движения по второму.
"После замены поврежденных элементов и проверки инфраструктуры движение поездов на перегоне Евдаково - Сагуны открыто по обоим путям. Задержанные поезда отправились по своим маршрутам. Компания принимает все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов", - говорится в сообщении РЖД.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Появились подробности ЧП на железной дороге в Воронежской области
Вчера, 11:36
 
ПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)РЖДРоссия
 
 
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