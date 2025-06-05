https://ria.ru/20250605/poezda-2021114922.html

Задержанные в Воронежской области поезда отправились по своим маршрутам

Задержанные в Воронежской области поезда отправились по своим маршрутам - РИА Новости, 05.06.2025

Задержанные в Воронежской области поезда отправились по своим маршрутам

Задержанные из-за ЧП Воронежской области поезда отправились по своим маршрутам, РЖД принимают все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:29:00+03:00

2025-06-05T15:29:00+03:00

2025-06-05T15:29:00+03:00

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

ржд

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:93:3083:1827_1920x0_80_0_0_572f54950a95d19aba3f5519ba155029.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Задержанные из-за ЧП Воронежской области поезда отправились по своим маршрутам, РЖД принимают все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов, сообщила компания. В четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге региона после незначительного повреждения железнодорожного полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны, из-за чего задерживались несколько пассажирских поездов. Сначала было открыто движение по одному пути перегона, велись работы по восстановлению движения по второму. "После замены поврежденных элементов и проверки инфраструктуры движение поездов на перегоне Евдаково - Сагуны открыто по обоим путям. Задержанные поезда отправились по своим маршрутам. Компания принимает все необходимые меры по минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов", - говорится в сообщении РЖД.

https://ria.ru/20250605/poezda-2021053479.html

воронежская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор), ржд, россия