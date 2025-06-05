https://ria.ru/20250605/poezda-2021077507.html

Несколько поездов задерживаются из-за ЧП в Воронежской области

Несколько поездов задерживаются из-за ЧП в Воронежской области - РИА Новости, 05.06.2025

Несколько поездов задерживаются из-за ЧП в Воронежской области

Пять пассажирских поездов, курсирующих между Крымом и остальной частью России, задерживаются из-за приостановки движения под Воронежем, сообщила... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:11:00+03:00

2025-06-05T13:11:00+03:00

2025-06-05T13:28:00+03:00

происшествия

воронежская область

республика крым

россия

александр гусев (губернатор)

гранд сервис экспресс

ржд

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пять пассажирских поездов, курсирующих между Крымом и остальной частью России, задерживаются из-за приостановки движения под Воронежем, сообщила компания-оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).В четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге региона после незначительного повреждения ж/д полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны в Воронежской области. Из-за этого задерживаются несколько пассажирских поездов."Движение поездов компании "Гранд Сервис Экспресс" в Воронежской области временно приостановлено. На 13.00 в пути задерживаются пять поездов ГСЭ", - говорится в сообщении.В частности, в Крым задерживается три поезда: №007/008 Санкт-Петербург – Севастополь, №173/174 Москва – Евпатория, № 92/93 Москва – Севастополь. Из Крыма задерживаются следующие составы: №17/18 Симферополь – Москва и №27/28 Симферополь – Москва."Железнодорожники предпринимают все возможные меры для скорейшего восстановления движения поездов", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250605/fsb-2021081056.html

https://ria.ru/20250603/terakt-2020687468.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, республика крым, россия, александр гусев (губернатор), гранд сервис экспресс , ржд