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Появились подробности ЧП на железной дороге в Воронежской области - РИА Новости, 05.06.2025
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11:36 05.06.2025 (обновлено: 11:50 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/poezda-2021053479.html
Появились подробности ЧП на железной дороге в Воронежской области
Появились подробности ЧП на железной дороге в Воронежской области - РИА Новости, 05.06.2025
Появились подробности ЧП на железной дороге в Воронежской области
Повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны в Воронежской области, задерживаются несколько пассажирских поездов, сообщили в Юго-Восточной... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:36:00+03:00
2025-06-05T11:50:00+03:00
александр гусев (губернатор)
воронежская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны в Воронежской области, задерживаются несколько пассажирских поездов, сообщили в Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД). В четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге региона после незначительного повреждения ж/д полотна. "В связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково - Сагуны в Воронежской области движение временно приостановлено. В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов", - написали в Telegram-канале ЮВЖД.
https://ria.ru/20250605/poezd-2021039767.html
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александр гусев (губернатор), воронежская область, происшествия
Александр Гусев (губернатор), Воронежская область, Происшествия
Появились подробности ЧП на железной дороге в Воронежской области

Повреждение выявили на пути перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Железная дорога. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны в Воронежской области, задерживаются несколько пассажирских поездов, сообщили в Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД).
В четверг губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге региона после незначительного повреждения ж/д полотна.
"В связи с выявленным повреждением одного из путей на перегоне Евдаково - Сагуны в Воронежской области движение временно приостановлено. В пути следования задерживаются несколько пассажирских поездов", - написали в Telegram-канале ЮВЖД.
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Александр Гусев (губернатор)Воронежская областьПроисшествия
 
 
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