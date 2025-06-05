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В Воронежской области остановили поезда из-за повреждения ж/д полотна - РИА Новости, 05.06.2025
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11:09 05.06.2025 (обновлено: 12:00 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/poezda-2021047038.html
В Воронежской области остановили поезда из-за повреждения ж/д полотна
В Воронежской области остановили поезда из-за повреждения ж/д полотна - РИА Новости, 05.06.2025
В Воронежской области остановили поезда из-за повреждения ж/д полотна
На юге Воронежской области остановили поезда из-за повреждения на железной дороге, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:09:00+03:00
2025-06-05T12:00:00+03:00
воронежская область
происшествия
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 5 июн — РИА Новости. На юге Воронежской области остановили поезда из-за повреждения на железной дороге, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале."На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна", — написал губернатор.Гусев добавил, что пострадавших нет. В ЮВЖД уточнили, что повреждение нашли на одном из путей перегона Евдаково — Сагуны, задерживаются несколько пассажирских поездов.Причину происшествия выясняют оперативные службы. На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Глава региона держит ситуацию на личном контроле.
воронежская область
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воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)
Воронежская область, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области остановили поезда из-за повреждения ж/д полотна

На юге Воронежской области остановили поезда из-за повреждения ж/д полотна

© РИА Новости / Станислав КрасильниковВид из кабины машиниста пассажирского поезда
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Вид из кабины машиниста пассажирского поезда. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 5 июн — РИА Новости. На юге Воронежской области остановили поезда из-за повреждения на железной дороге, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
"На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна", — написал губернатор.
Гусев добавил, что пострадавших нет.
В ЮВЖД уточнили, что повреждение нашли на одном из путей перегона Евдаково — Сагуны, задерживаются несколько пассажирских поездов.
Причину происшествия выясняют оперативные службы. На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Глава региона держит ситуацию на личном контроле.
 
Воронежская областьПроисшествияАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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