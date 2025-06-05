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В Воронежской области остановили поезда из-за повреждения ж/д полотна

В Воронежской области остановили поезда из-за повреждения ж/д полотна - РИА Новости, 05.06.2025

В Воронежской области остановили поезда из-за повреждения ж/д полотна

На юге Воронежской области остановили поезда из-за повреждения на железной дороге, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:09:00+03:00

2025-06-05T11:09:00+03:00

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воронежская область

происшествия

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 5 июн — РИА Новости. На юге Воронежской области остановили поезда из-за повреждения на железной дороге, сообщил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале."На участке железной дороги на юге Воронежской области остановлены несколько поездов. Машинист одного из них заметил незначительное повреждение полотна", — написал губернатор.Гусев добавил, что пострадавших нет. В ЮВЖД уточнили, что повреждение нашли на одном из путей перегона Евдаково — Сагуны, задерживаются несколько пассажирских поездов.Причину происшествия выясняют оперативные службы. На месте работает аварийно-восстановительная бригада. Глава региона держит ситуацию на личном контроле.

воронежская область

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, происшествия, александр гусев (губернатор)