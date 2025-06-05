Девушка девять лет скрывалась после побега из детской больницы в Петербурге
Девушка сбежала из больницы в Петербурге и 9 лет скрывалась из-за ссоры в семье
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Девушка из-за ссоры в семье 9 лет назад сбежала из детской больницы и до совершеннолетия пряталась у подруги, правоохранители нашли пропавшую с помощью камер видеонаблюдения, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"В коне декабря 2016 года в полицию обратилась женщина с заявлением о безвестном исчезновении ее дочери 2000 года рождения, которая 25 декабря 2016 года покинула детскую больницу, куда была госпитализирована для проведения плановой операции. До пропажи девочка удалила свою страницу в социальной сети, оставила все вещи и документы в больнице, взяв куртку у соседки по палате, покинула больницу", - говорится в сообщении.
В главке СК отметили, что от знакомых девушки правоохранители узнали, что она поссорилась с родственниками из-за того, что они не поздравили девушку с днем рождения.
У следователей была версия, что пропавшая утонула, но поиски с водолазами ничего не дали. Всего за период следствия допросили более 450 свидетелей, поиски проводили более 15 раз. Ориентировки с данными пропавшей направили в разные регионы.
"Второго июня пропавшая была зафиксирована системой в городе Сестрорецке. Установлен адрес ее нахождения, после чего девушка была приглашена в управление криминалистики для проведения следственных действий", - сообщила пресс-служба СК.
Девушка пояснила правоохранителям, что она действительно сбежала из больницы из-за разногласий в семье, а также из-за того, что не хотела делать операцию. До достижения совершеннолетия она тайно жила у подруги, не желая возвращаться домой, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось.
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