https://ria.ru/20250605/otvet-2021149066.html

На Западе раскрыли, как Россия ответит на атаки Украины

На Западе раскрыли, как Россия ответит на атаки Украины - РИА Новости, 05.06.2025

На Западе раскрыли, как Россия ответит на атаки Украины

Москва может ответить на атаки украинского режима по российским аэродромам ударами крылатых ракет "Калибр", пишет The National Interest. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:27:00+03:00

2025-06-05T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва может ответить на атаки украинского режима по российским аэродромам ударами крылатых ракет "Калибр", пишет The National Interest."Крылатая ракета "Калибр", запускаемая с подводных лодок, — один из нескольких методов, которые русские будут использовать в качестве ответного удара по украинцам за их атаку на российские авиабазы ​​в глубине страны", — говорится в материале.Издание отмечает, что Россия имеет не только огромный арсенал наземного дальнобойного ударного оружия, но и платформы морского базирования.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.

https://ria.ru/20250605/zelenskiy-2021043244.html

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