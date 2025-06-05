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На Западе раскрыли, как Россия ответит на атаки Украины - РИА Новости, 05.06.2025
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17:27 05.06.2025 (обновлено: 21:28 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/otvet-2021149066.html
На Западе раскрыли, как Россия ответит на атаки Украины
На Западе раскрыли, как Россия ответит на атаки Украины - РИА Новости, 05.06.2025
На Западе раскрыли, как Россия ответит на атаки Украины
Москва может ответить на атаки украинского режима по российским аэродромам ударами крылатых ракет "Калибр", пишет The National Interest. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:27:00+03:00
2025-06-05T21:28:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва может ответить на атаки украинского режима по российским аэродромам ударами крылатых ракет "Калибр", пишет The National Interest."Крылатая ракета "Калибр", запускаемая с подводных лодок, — один из нескольких методов, которые русские будут использовать в качестве ответного удара по украинцам за их атаку на российские авиабазы ​​в глубине страны", — говорится в материале.Издание отмечает, что Россия имеет не только огромный арсенал наземного дальнобойного ударного оружия, но и платформы морского базирования.В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
https://ria.ru/20250605/zelenskiy-2021043244.html
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в мире, россия, украина
В мире, Россия, Украина
На Западе раскрыли, как Россия ответит на атаки Украины

NI: Россия может применить ракеты "Калибр" при ответном ударе по Украине

© Пресс-служба Минобороны России | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты "Калибр"
Пуск крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Пресс-служба Минобороны России
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Пуск крылатой ракеты "Калибр". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Москва может ответить на атаки украинского режима по российским аэродромам ударами крылатых ракет "Калибр", пишет The National Interest.
"Крылатая ракета "Калибр", запускаемая с подводных лодок, — один из нескольких методов, которые русские будут использовать в качестве ответного удара по украинцам за их атаку на российские авиабазы ​​в глубине страны", — говорится в материале.
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Издание отмечает, что Россия имеет не только огромный арсенал наземного дальнобойного ударного оружия, но и платформы морского базирования.
В воскресенье Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания в результате атак на аэродромах в Мурманской и Иркутской областях ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Ответственность за атаки взял на себя глава киевского режима.
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