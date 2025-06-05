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В Кремле подтвердили, что Путин предупредил Трампа об ответе Киеву - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:46 05.06.2025 (обновлено: 12:47 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/otvet-2021069010.html
В Кремле подтвердили, что Путин предупредил Трампа об ответе Киеву
В Кремле подтвердили, что Путин предупредил Трампа об ответе Киеву - РИА Новости, 05.06.2025
В Кремле подтвердили, что Путин предупредил Трампа об ответе Киеву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал, что... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:46:00+03:00
2025-06-05T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
амурская область
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам. "Да, действительно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли Путин в разговоре с Трампом сказал об ответе РФ за атаки по ее аэродромам. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
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киев, россия, амурская область, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Амурская область, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле подтвердили, что Путин предупредил Трампа об ответе Киеву

Песков подтвердил, что Путин предупредил Трампа об ответе Киеву на атаки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам.
"Да, действительно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли Путин в разговоре с Трампом сказал об ответе РФ за атаки по ее аэродромам.
Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
Раз так, будем добивать: Россия исчерпала добрую волю
1 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияАмурская областьВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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