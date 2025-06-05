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В Кремле подтвердили, что Путин предупредил Трампа об ответе Киеву

В Кремле подтвердили, что Путин предупредил Трампа об ответе Киеву - РИА Новости, 05.06.2025

В Кремле подтвердили, что Путин предупредил Трампа об ответе Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал, что... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:46:00+03:00

2025-06-05T12:46:00+03:00

2025-06-05T12:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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амурская область

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дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сказал, что Москва ответит на атаки Киева по ее аэродромам. "Да, действительно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, действительно ли Путин в разговоре с Трампом сказал об ответе РФ за атаки по ее аэродромам. Минобороны РФ 1 июня сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Все атаки Киева на аэродромы в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Как уточнило ведомство, возгорания, произошедшие в результате атак Украины на аэродромы в Мурманской и Иркутской областях, ликвидированы, жертв среди персонала нет.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

киев

россия

амурская область

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киев, россия, амурская область, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков