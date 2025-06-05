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"Готовы продолжать": в США раскрыли истинное отношение к провокациям Киева - РИА Новости, 05.06.2025
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04:53 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/otnoshenie-2021000610.html
"Готовы продолжать": в США раскрыли истинное отношение к провокациям Киева
"Готовы продолжать": в США раскрыли истинное отношение к провокациям Киева - РИА Новости, 05.06.2025
"Готовы продолжать": в США раскрыли истинное отношение к провокациям Киева
Несмотря на то, что даже самые ярые сторонники киевского режима понимают опасность их провокаций, Запад не осознает все риски до конца, заявил профессор... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T04:53:00+03:00
2025-06-05T04:53:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Несмотря на то, что даже самые ярые сторонники киевского режима понимают опасность их провокаций, Запад не осознает все риски до конца, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube."США и Европа не понимают, насколько сильно они рискуют в отношениях с Россией. Даже Келлог признал, что шутки кончились. Но, кажется, мы все еще готовы продолжать. Украина в отчаянии, они готовы пойти на что угодно, а в итоге весь мир оказывается в ситуации, которая ухудшается с каждой неделей", — сказал он.Профессор отметил, что даже самые оголтелые сторонники Украины, такие как Кит Келлог, начинают понимать, что провокации киевского режима резко обостряют ситуацию вокруг конфликта.Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
https://ria.ru/20250605/ultimatum-2020987684.html
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в мире, россия, европа, украина, джон миршаймер, вооруженные силы украины, сша
В мире, Россия, Европа, Украина, Джон Миршаймер, Вооруженные силы Украины, США
"Готовы продолжать": в США раскрыли истинное отношение к провокациям Киева

Профессор Миршаймер: Запад не понимает, как сильно рискует из-за Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 июня — РИА Новости. Несмотря на то, что даже самые ярые сторонники киевского режима понимают опасность их провокаций, Запад не осознает все риски до конца, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.
"США и Европа не понимают, насколько сильно они рискуют в отношениях с Россией. Даже Келлог признал, что шутки кончились. Но, кажется, мы все еще готовы продолжать. Украина в отчаянии, они готовы пойти на что угодно, а в итоге весь мир оказывается в ситуации, которая ухудшается с каждой неделей", — сказал он.
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Профессор отметил, что даже самые оголтелые сторонники Украины, такие как Кит Келлог, начинают понимать, что провокации киевского режима резко обостряют ситуацию вокруг конфликта.
Первого июня Минобороны России сообщило о террористических атаках ВСУ FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях отразили. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, жертв среди персонала нет. Некоторых участников атак удалось задержать.
Ответственность за теракты взял на себя Владимир Зеленский.
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