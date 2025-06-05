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Мишустин назвал объем внешнеторгового оборота России со странами СНГ - РИА Новости, 05.06.2025
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08:38 05.06.2025 (обновлено: 09:14 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/oborot-2021015527.html
Мишустин назвал объем внешнеторгового оборота России со странами СНГ
Мишустин назвал объем внешнеторгового оборота России со странами СНГ - РИА Новости, 05.06.2025
Мишустин назвал объем внешнеторгового оборота России со странами СНГ
Внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 триллионов рублей в 2024 году, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:38:00+03:00
2025-06-05T09:14:00+03:00
россия
душанбе
таджикистан
михаил мишустин
эмомали рахмон
снг
экономика
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 триллионов рублей в 2024 году, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Российский премьер в среду прибыл с двухдневным рабочим визитом в Душанбе, где он примет участие во встрече глав правительств СНГ. Ранее в четверг президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главами делегаций, прибывших в эти дни в республику на заседание совета глав правительств СНГ. Беседа состоялась в государственном комплексе "Дворец наций". "По итогам прошлого года российский внешнеторговый оборот со странами СНГ увеличился на 7% и превысил 10 триллионов рублей", - сказал Мишустин в ходе встречи. Он отметил, что сейчас на пространстве СНГ активно развивается торгово-экономическое сотрудничество, реализуются крупные совместные проекты.
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россия, душанбе, таджикистан, михаил мишустин, эмомали рахмон, снг, экономика
Россия, Душанбе, Таджикистан, Михаил Мишустин, Эмомали Рахмон, СНГ, Экономика
Мишустин назвал объем внешнеторгового оборота России со странами СНГ

Мишустин: внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 трлн рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе. 5 июня 2025
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 триллионов рублей в 2024 году, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
Российский премьер в среду прибыл с двухдневным рабочим визитом в Душанбе, где он примет участие во встрече глав правительств СНГ. Ранее в четверг президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главами делегаций, прибывших в эти дни в республику на заседание совета глав правительств СНГ. Беседа состоялась в государственном комплексе "Дворец наций".
"По итогам прошлого года российский внешнеторговый оборот со странами СНГ увеличился на 7% и превысил 10 триллионов рублей", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Он отметил, что сейчас на пространстве СНГ активно развивается торгово-экономическое сотрудничество, реализуются крупные совместные проекты.
Заседание Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, 13 декабря 2024 года - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
Совет глав правительств СНГ
01:06
 
РоссияДушанбеТаджикистанМихаил МишустинЭмомали РахмонСНГЭкономика
 
 
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