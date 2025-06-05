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Мишустин назвал объем внешнеторгового оборота России со странами СНГ
Мишустин назвал объем внешнеторгового оборота России со странами СНГ - РИА Новости, 05.06.2025
Мишустин назвал объем внешнеторгового оборота России со странами СНГ
Внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 триллионов рублей в 2024 году, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:38:00+03:00
2025-06-05T08:38:00+03:00
2025-06-05T09:14:00+03:00
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экономика
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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 триллионов рублей в 2024 году, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Российский премьер в среду прибыл с двухдневным рабочим визитом в Душанбе, где он примет участие во встрече глав правительств СНГ. Ранее в четверг президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главами делегаций, прибывших в эти дни в республику на заседание совета глав правительств СНГ. Беседа состоялась в государственном комплексе "Дворец наций". "По итогам прошлого года российский внешнеторговый оборот со странами СНГ увеличился на 7% и превысил 10 триллионов рублей", - сказал Мишустин в ходе встречи. Он отметил, что сейчас на пространстве СНГ активно развивается торгово-экономическое сотрудничество, реализуются крупные совместные проекты.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, душанбе, таджикистан, михаил мишустин, эмомали рахмон, снг, экономика
Россия, Душанбе, Таджикистан, Михаил Мишустин, Эмомали Рахмон, СНГ, Экономика
Мишустин назвал объем внешнеторгового оборота России со странами СНГ
Мишустин: внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 трлн рублей