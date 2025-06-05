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Мишустин назвал объем внешнеторгового оборота России со странами СНГ

Мишустин назвал объем внешнеторгового оборота России со странами СНГ - РИА Новости, 05.06.2025

Мишустин назвал объем внешнеторгового оборота России со странами СНГ

Внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 триллионов рублей в 2024 году, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:38:00+03:00

2025-06-05T08:38:00+03:00

2025-06-05T09:14:00+03:00

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душанбе

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экономика

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ДУШАНБЕ, 5 июн - РИА Новости. Внешнеторговый оборот России со странами СНГ превысил 10 триллионов рублей в 2024 году, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Российский премьер в среду прибыл с двухдневным рабочим визитом в Душанбе, где он примет участие во встрече глав правительств СНГ. Ранее в четверг президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретился с главами делегаций, прибывших в эти дни в республику на заседание совета глав правительств СНГ. Беседа состоялась в государственном комплексе "Дворец наций". "По итогам прошлого года российский внешнеторговый оборот со странами СНГ увеличился на 7% и превысил 10 триллионов рублей", - сказал Мишустин в ходе встречи. Он отметил, что сейчас на пространстве СНГ активно развивается торгово-экономическое сотрудничество, реализуются крупные совместные проекты.

https://ria.ru/20250605/sng-2020847083.html

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Ольга Фомченкова

россия, душанбе, таджикистан, михаил мишустин, эмомали рахмон, снг, экономика