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Трамп: США и КНР договорились устранить разногласия по поставкам металлов - РИА Новости, 05.06.2025
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17:53 05.06.2025 (обновлено: 18:18 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/metally-2021161493.html
Трамп: США и КНР договорились устранить разногласия по поставкам металлов
Трамп: США и КНР договорились устранить разногласия по поставкам металлов - РИА Новости, 05.06.2025
Трамп: США и КНР договорились устранить разногласия по поставкам металлов
Соединенные Штаты и Китай договорились разрешить разногласия по поставкам редкоземельных металлов, заявил президент США Дональд Трамп после своего телефонного... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:53:00+03:00
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китай
сша
дональд трамп
си цзиньпин
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты и Китай договорились разрешить разногласия по поставкам редкоземельных металлов, заявил президент США Дональд Трамп после своего телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином."Не должно оставаться никаких вопросов в том, что касается сложности (проблем связанных - ред.) с редкоземельными металлами. Наши команды скоро встретятся в месте, которое будет определено", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
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китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, в мире
Китай, США, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, В мире
Трамп: США и КНР договорились устранить разногласия по поставкам металлов

Трамп: США и КНР устранят разногласия по поставкам редкоземельных металлов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты и Китай договорились разрешить разногласия по поставкам редкоземельных металлов, заявил президент США Дональд Трамп после своего телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином.
"Не должно оставаться никаких вопросов в том, что касается сложности (проблем связанных - ред.) с редкоземельными металлами. Наши команды скоро встретятся в месте, которое будет определено", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Смертоносные магниты Китая крушат армию США
19 апреля, 08:00
 
КитайСШАДональд ТрампСи ЦзиньпинВ мире
 
 
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