https://ria.ru/20250605/metally-2021161493.html

Трамп: США и КНР договорились устранить разногласия по поставкам металлов

Трамп: США и КНР договорились устранить разногласия по поставкам металлов - РИА Новости, 05.06.2025

Трамп: США и КНР договорились устранить разногласия по поставкам металлов

Соединенные Штаты и Китай договорились разрешить разногласия по поставкам редкоземельных металлов, заявил президент США Дональд Трамп после своего телефонного... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:53:00+03:00

2025-06-05T17:53:00+03:00

2025-06-05T18:18:00+03:00

китай

сша

дональд трамп

си цзиньпин

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты и Китай договорились разрешить разногласия по поставкам редкоземельных металлов, заявил президент США Дональд Трамп после своего телефонного разговора с китайским лидером Си Цзиньпином."Не должно оставаться никаких вопросов в том, что касается сложности (проблем связанных - ред.) с редкоземельными металлами. Наши команды скоро встретятся в месте, которое будет определено", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

https://ria.ru/20250419/kitay-2011910056.html

китай

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китай, сша, дональд трамп, си цзиньпин, в мире