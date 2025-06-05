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Марочко: ВСУ перебросили в Серебрянку в ДНР новый батальон боевиков
Марочко: ВСУ перебросили в Серебрянку в ДНР новый батальон боевиков - РИА Новости, 05.06.2025
Марочко: ВСУ перебросили в Серебрянку в ДНР новый батальон боевиков
В село Серебрянка ДНР переброшен новый батальон украинских боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:16:00+03:00
2025-06-05T08:16:00+03:00
2025-06-05T08:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. В село Серебрянка ДНР переброшен новый батальон украинских боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В населенный пункт Серебрянка отмечено прибытие нового батальона украинских боевиков. Батальон полностью укомплектован и боеготов", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. По предварительной информации, данное подразделение должно усилить оборону Григоровки и не допустить продвижение российских войск на северском направлении, добавил Марочко.
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донецкая народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко
Марочко: ВСУ перебросили в Серебрянку в ДНР новый батальон боевиков
Марочко: в село Серебрянка ДНР переброшен новый батальон украинских боевиков