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Марочко: ВСУ перебросили в Серебрянку в ДНР новый батальон боевиков - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:16 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/marochko-2021013596.html
Марочко: ВСУ перебросили в Серебрянку в ДНР новый батальон боевиков
Марочко: ВСУ перебросили в Серебрянку в ДНР новый батальон боевиков - РИА Новости, 05.06.2025
Марочко: ВСУ перебросили в Серебрянку в ДНР новый батальон боевиков
В село Серебрянка ДНР переброшен новый батальон украинских боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:16:00+03:00
2025-06-05T08:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. В село Серебрянка ДНР переброшен новый батальон украинских боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В населенный пункт Серебрянка отмечено прибытие нового батальона украинских боевиков. Батальон полностью укомплектован и боеготов", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. По предварительной информации, данное подразделение должно усилить оборону Григоровки и не допустить продвижение российских войск на северском направлении, добавил Марочко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, андрей марочко
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко
Марочко: ВСУ перебросили в Серебрянку в ДНР новый батальон боевиков

Марочко: в село Серебрянка ДНР переброшен новый батальон украинских боевиков

© Getty Images / Anadolu/Jose ColonУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Jose Colon
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. В село Серебрянка ДНР переброшен новый батальон украинских боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В населенный пункт Серебрянка отмечено прибытие нового батальона украинских боевиков. Батальон полностью укомплектован и боеготов", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
По предварительной информации, данное подразделение должно усилить оборону Григоровки и не допустить продвижение российских войск на северском направлении, добавил Марочко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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