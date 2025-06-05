https://ria.ru/20250605/marochko-2021013596.html

Марочко: ВСУ перебросили в Серебрянку в ДНР новый батальон боевиков

Марочко: ВСУ перебросили в Серебрянку в ДНР новый батальон боевиков - РИА Новости, 05.06.2025

Марочко: ВСУ перебросили в Серебрянку в ДНР новый батальон боевиков

В село Серебрянка ДНР переброшен новый батальон украинских боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:16:00+03:00

2025-06-05T08:16:00+03:00

2025-06-05T08:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 5 июн - РИА Новости. В село Серебрянка ДНР переброшен новый батальон украинских боевиков, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В населенный пункт Серебрянка отмечено прибытие нового батальона украинских боевиков. Батальон полностью укомплектован и боеготов", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. По предварительной информации, данное подразделение должно усилить оборону Григоровки и не допустить продвижение российских войск на северском направлении, добавил Марочко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2025

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донецкая народная республика, андрей марочко