https://ria.ru/20250605/literatura-2021136648.html

Кравцов рассказал, когда будет готов единый школьный учебник по литературе

Кравцов рассказал, когда будет готов единый школьный учебник по литературе - РИА Новости, 05.06.2025

Кравцов рассказал, когда будет готов единый школьный учебник по литературе

Единый школьный учебник по литературе будет готов в течение двух лет, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:50:00+03:00

2025-06-05T16:50:00+03:00

2025-06-05T16:56:00+03:00

россия

сергей кравцов

владимир путин

образование - общество

литература

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972107757_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_1d53a947ceda4abf31bcd79e77b80ec5.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Единый школьный учебник по литературе будет готов в течение двух лет, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Сегодня у нас единая программа по литературе, на основе которой делается государственный учебник… И в течение двух лет, мы договорились, такой учебник будет", - сказал министр на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Ранее Кравцов сообщил, что линейка единых школьных учебников по всем предметам будет готова в течение трех лет. Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.

https://ria.ru/20250605/bukvar-2021122484.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сергей кравцов, владимир путин, образование - общество, литература, социальный навигатор, сн_образование