https://ria.ru/20250605/literatura-2021136648.html
Кравцов рассказал, когда будет готов единый школьный учебник по литературе
Кравцов рассказал, когда будет готов единый школьный учебник по литературе - РИА Новости, 05.06.2025
Кравцов рассказал, когда будет готов единый школьный учебник по литературе
Единый школьный учебник по литературе будет готов в течение двух лет, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:50:00+03:00
2025-06-05T16:50:00+03:00
2025-06-05T16:56:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Единый школьный учебник по литературе будет готов в течение двух лет, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Сегодня у нас единая программа по литературе, на основе которой делается государственный учебник… И в течение двух лет, мы договорились, такой учебник будет", - сказал министр на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Ранее Кравцов сообщил, что линейка единых школьных учебников по всем предметам будет готова в течение трех лет. Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
https://ria.ru/20250605/bukvar-2021122484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, сергей кравцов, владимир путин, образование - общество, литература, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Образование - Общество, Литература, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал, когда будет готов единый школьный учебник по литературе
Кравцов: единый школьный учебник по литературе будет готов в течение двух лет