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Кравцов рассказал, когда будет готов единый школьный учебник по литературе - РИА Новости, 05.06.2025
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16:50 05.06.2025 (обновлено: 16:56 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/literatura-2021136648.html
Кравцов рассказал, когда будет готов единый школьный учебник по литературе
Кравцов рассказал, когда будет готов единый школьный учебник по литературе - РИА Новости, 05.06.2025
Кравцов рассказал, когда будет готов единый школьный учебник по литературе
Единый школьный учебник по литературе будет готов в течение двух лет, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:50:00+03:00
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россия
сергей кравцов
владимир путин
образование - общество
литература
социальный навигатор
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Единый школьный учебник по литературе будет готов в течение двух лет, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. "Сегодня у нас единая программа по литературе, на основе которой делается государственный учебник… И в течение двух лет, мы договорились, такой учебник будет", - сказал министр на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Ранее Кравцов сообщил, что линейка единых школьных учебников по всем предметам будет готова в течение трех лет. Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
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россия, сергей кравцов, владимир путин, образование - общество, литература, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Образование - Общество, Литература, Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов рассказал, когда будет готов единый школьный учебник по литературе

Кравцов: единый школьный учебник по литературе будет готов в течение двух лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Единый школьный учебник по литературе будет готов в течение двух лет, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Сегодня у нас единая программа по литературе, на основе которой делается государственный учебник… И в течение двух лет, мы договорились, такой учебник будет", - сказал министр на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Ранее Кравцов сообщил, что линейка единых школьных учебников по всем предметам будет готова в течение трех лет.
Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
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