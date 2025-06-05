Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения подготовило список внеклассной литературы для школьников - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 05.06.2025 (обновлено: 16:45 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/literatura-2021133345.html
Минпросвещения подготовило список внеклассной литературы для школьников
Минпросвещения подготовило список внеклассной литературы для школьников - РИА Новости, 05.06.2025
Минпросвещения подготовило список внеклассной литературы для школьников
Минпросвещения РФ подготовило список внеклассной литературы для школьников страны, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:43:00+03:00
2025-06-05T16:45:00+03:00
россия
сергей кравцов
владимир путин
российский книжный союз
общество
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831688453_0:38:2000:1164_1920x0_80_0_0_276854017a3816238d0bd9ee1d66caf3.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило список внеклассной литературы для школьников страны, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. "Мы подготовили список той литературы дополнительной, внеклассной, которая должна быть в каждой библиотеке. В том числе с учетом тех предложений, о которых только что сказал Сергей Вадимович (Степашин, президент Российского книжного союза - ред.)", - сказал министр на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
https://ria.ru/20250101/putin-1992246943.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831688453_371:0:1923:1164_1920x0_80_0_0_59038522423c1f09581d3d0e8594939a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей кравцов, владимир путин, российский книжный союз, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Российский Книжный Союз, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения подготовило список внеклассной литературы для школьников

Кравцов сообщил о подготовке перечня внеклассной литературы для школьников

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосетители в библиотеке
Посетители в библиотеке - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посетители в библиотеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило список внеклассной литературы для школьников страны, сообщил глава министерства Сергей Кравцов.
"Мы подготовили список той литературы дополнительной, внеклассной, которая должна быть в каждой библиотеке. В том числе с учетом тех предложений, о которых только что сказал Сергей Вадимович (Степашин, президент Российского книжного союза - ред.)", - сказал министр на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
Библиотека - РИА Новости, 1920, 01.01.2025
В списки внеклассного чтения включат современные произведения
1 января, 16:50
 
РоссияСергей КравцовВладимир ПутинРоссийский Книжный СоюзОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала