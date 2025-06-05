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Минпросвещения подготовило список внеклассной литературы для школьников
Минпросвещения подготовило список внеклассной литературы для школьников - РИА Новости, 05.06.2025
Минпросвещения подготовило список внеклассной литературы для школьников
Минпросвещения РФ подготовило список внеклассной литературы для школьников страны, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:43:00+03:00
2025-06-05T16:43:00+03:00
2025-06-05T16:45:00+03:00
россия
сергей кравцов
владимир путин
российский книжный союз
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило список внеклассной литературы для школьников страны, сообщил глава министерства Сергей Кравцов. "Мы подготовили список той литературы дополнительной, внеклассной, которая должна быть в каждой библиотеке. В том числе с учетом тех предложений, о которых только что сказал Сергей Вадимович (Степашин, президент Российского книжного союза - ред.)", - сказал министр на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Пятого июня в преддверии Дня русского языка президент России Владимир Путин в режиме ВКС проводит Совет при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации.
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россия, сергей кравцов, владимир путин, российский книжный союз, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Сергей Кравцов, Владимир Путин, Российский Книжный Союз, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Минпросвещения подготовило список внеклассной литературы для школьников
Кравцов сообщил о подготовке перечня внеклассной литературы для школьников