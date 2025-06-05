https://ria.ru/20250605/krym-2021046765.html

В Крыму рассекретили материалы о преступлениях немецких медиков в годы ВОВ

В Крыму рассекретили материалы о преступлениях немецких медиков в годы ВОВ - РИА Новости, 05.06.2025

В Крыму рассекретили материалы о преступлениях немецких медиков в годы ВОВ

В Крыму рассекретили материалы об уничтожении в годы Великой Отечественной войны советских граждан и военнопленных немецкими медиками, сообщает крымское... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:09:00+03:00

2025-06-05T11:09:00+03:00

2025-06-05T11:30:00+03:00

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великая отечественная война (1941-1945)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. В Крыму рассекретили материалы об уничтожении в годы Великой Отечественной войны советских граждан и военнопленных немецкими медиками, сообщает крымское управление ФСБ РФ. "Справка проливает свет на такие малоизвестные темы, как уничтожение советских граждан и военнопленных немецкими медицинскими работниками", - говорится в сообщении. В частности, рассекреченный документ содержит информацию на бывшего капитана медицинской службы 11-й немецкой армии Эбергарда Мюллера, который в период оккупации занимался умерщвлением советских военнопленных путем введения им инъекции из морфия и перекиси водорода. "По показаниям самого Мюллера, который в 1948 году был осужден Военным трибуналом, только за шесть недель 1942 года он умертвил таким способом около тысячи человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250520/fsb--2018083849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945)