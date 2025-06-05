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В Крыму рассекретили материалы о преступлениях немецких медиков в годы ВОВ - РИА Новости, 05.06.2025
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11:09 05.06.2025 (обновлено: 11:30 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/krym-2021046765.html
В Крыму рассекретили материалы о преступлениях немецких медиков в годы ВОВ
В Крыму рассекретили материалы о преступлениях немецких медиков в годы ВОВ - РИА Новости, 05.06.2025
В Крыму рассекретили материалы о преступлениях немецких медиков в годы ВОВ
В Крыму рассекретили материалы об уничтожении в годы Великой Отечественной войны советских граждан и военнопленных немецкими медиками, сообщает крымское... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:09:00+03:00
2025-06-05T11:30:00+03:00
в мире
республика крым
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
великая отечественная война (1941-1945)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. В Крыму рассекретили материалы об уничтожении в годы Великой Отечественной войны советских граждан и военнопленных немецкими медиками, сообщает крымское управление ФСБ РФ. "Справка проливает свет на такие малоизвестные темы, как уничтожение советских граждан и военнопленных немецкими медицинскими работниками", - говорится в сообщении. В частности, рассекреченный документ содержит информацию на бывшего капитана медицинской службы 11-й немецкой армии Эбергарда Мюллера, который в период оккупации занимался умерщвлением советских военнопленных путем введения им инъекции из морфия и перекиси водорода. "По показаниям самого Мюллера, который в 1948 году был осужден Военным трибуналом, только за шесть недель 1942 года он умертвил таким способом около тысячи человек", - говорится в сообщении.
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в мире, республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Республика Крым, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Великая Отечественная война (1941-1945)
В Крыму рассекретили материалы о преступлениях немецких медиков в годы ВОВ

ФСБ рассекретила материалы об уничтожении советских пленных немецкими медиками

© Getty Images / ullstein bild Dtl.Немецкие медики в годы Второй мировой войны
Немецкие медики в годы Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Getty Images / ullstein bild Dtl.
Немецкие медики в годы Второй мировой войны. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. В Крыму рассекретили материалы об уничтожении в годы Великой Отечественной войны советских граждан и военнопленных немецкими медиками, сообщает крымское управление ФСБ РФ.
"Справка проливает свет на такие малоизвестные темы, как уничтожение советских граждан и военнопленных немецкими медицинскими работниками", - говорится в сообщении.
В частности, рассекреченный документ содержит информацию на бывшего капитана медицинской службы 11-й немецкой армии Эбергарда Мюллера, который в период оккупации занимался умерщвлением советских военнопленных путем введения им инъекции из морфия и перекиси водорода.
"По показаниям самого Мюллера, который в 1948 году был осужден Военным трибуналом, только за шесть недель 1942 года он умертвил таким способом около тысячи человек", - говорится в сообщении.
Мариуполь в годы Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
ФСБ рассекретила документы о преступлениях фашистов в Мариуполе
20 мая, 16:41
 
В миреРеспублика КрымРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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