https://ria.ru/20250605/kovaleva-2021087240.html

Татьяна Ковалева: важно воспитать экологически ответственное поколение

Татьяна Ковалева: важно воспитать экологически ответственное поколение - РИА Новости, 05.06.2025

Татьяна Ковалева: важно воспитать экологически ответственное поколение

Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога. В этот день в 2022 году был создан... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:00:00+03:00

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Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога. В этот день в 2022 году был создан первый отечественный общественный экофонд "Компас". О том, на какие экологические проблемы россияне жалуются чаще всего, как спасти вымирающих каспийских тюленей, и как воспитать поколение ответственных людей в отношении природы, рассказала в интервью РИА Новости директор фонда Татьяна Ковалева. Беседовал Павел Зюзин.– Фонду исполняется три года. У него уже есть серьезные достижения?– Самое главное наше достижение за три года заключается в том, что мы построили взаимодействие со всеми регионами. Мы с ними работаем через наш экспертный совет, собирая всевозможные предложения, просьбы или жалобы. За три года "Компас" стал важным игроком экологической повестки, и к нашему мнению уже прислушиваются. Мы изначально себе выбрали роль медиатора между обществом, государством, бизнесом, наукой, и мы с этой ролью успешно справляемся по меркам молодой организации. У нас есть свои проекты, которые вовлекают в экологическую повестку людей всех возрастов. Мы знакомим детей с экологическими профессиями, и это очень важно, потому что кадров не хватает, в том числе в сфере экологии. Наши светлые умы: геофизики, биологи, геологи – очень многие из них уехали из страны еще в перестройку, нам надо формировать этот костяк заново. Для самых маленьких мы проводим творческий конкурс "Чудеса природы", для школьников в Челябинске ежегодно проходят Всероссийский детский экологический форум, а также тестирование "Зеленый зачет". Кроме того, мы проводим всероссийскую акцию "Особенности национальной уборки". На сегодняшний день в наших мероприятиях приняли участие почти 200 тысяч человек.– Темы экологии и изменения климата в непростой политической обстановке последних лет все еще актуальны?– Последнее время экологии уделяется все больше внимания на самом высоком уровне благодаря президенту России Владимиру Путину. Так, впервые в Конституции России появилась статья по экологии. Президентом обозначена отдельная национальная цель "Экологическое благополучие" и реализуется одноименный нацпроект до 2030 года. Страна явно движется в сторону бережного отношения к природе.У населения запрос на решение экологических проблем очень большой. Мы постоянно общаемся с местными жителями и получаем множество обращений – это инициативы, предложения, жалобы, также к нам поступает обратная связь от жителей нашей страны по тем или иным вопросам в сфере экологии. Бизнесу тоже нужно уделять этому внимание и прописывать в своих ESG-целях не только переход к новым технологиям, но и взаимодействие с населением, потому что оценить экологические проекты могут только люди, которые живут рядом. Такого показателя – удовлетворенность населения экологической обстановкой – у компаний нет. Задача фонда здесь – ретранслировать голос людей, чтобы их услышали, чтобы власть и бизнес обратили внимание на мнение людей.– На что россияне жалуются фонду чаще всего?– Тема номер один всегда – это мусор. Самый популярный запрос. У нас по-прежнему переполнены контейнеры во многих городах, нет баков для раздельного сбора отходов, зачастую даже урн нет в местах большого скопления людей. У "Компаса" нет представительств в регионах, наши большие помощники – это депутаты, как федеральные, так региональные и муниципальные. Благодаря им мы отвечаем на запросы населения и помогаем решать проблемы.– Вы активно занимаетесь экологическим просвещением. Насколько современным детям интересна эта тема?– Дети уже по-другому относятся к экологии. Сейчас много работы проводится в школах: вернулся сбор макулатуры, появился сбор бутылочных крышечек из пластика. Им нравится этим заниматься, у них действительно более осознанное отношение к природе, чем у родителей. У нас есть все шансы вырастить экопоколение.Участники нашего детского экологического форума предлагают невероятные идеи, которые при этом требуют минимальных затрат. Например, ребята из Дагестана придумали проект для слепых, они подготовили информационные таблички со шрифтом Брайля из переработанных материалов. Школьники из Омска предложили маршруты для детских экологических троп в нацпарках Омской области.– С какого возраста, на ваш взгляд, детей нужно учить "экологической грамоте"?– Практически с рождения. Это может быть в формате игры. Например, учить различать цвета мусорных баков для разных отходов. Главная задача – сформировать правильные привычки.– Необходим ли в школьной программе обязательный предмет "Экология"?– У нас есть "Окружающий мир" в начальных классах, в старших – биология, химия. По сути, этот предмет присутствует. Было бы неплохо, чтобы тема экологии встречалась чаще в любых предметах. Это могут быть тексты или задачки, связанные с бережным отношением к природе. У нас много художественных произведений на эту тему – у Пришвина, Куприна, Паустовского и многих других писателей. Экология идет сквозной нитью через все сферы жизни, она касается всех. Отдельный обязательный предмет, наверное, не нужен, но нужна максимальная популяризация сферы и экологическое просвещение через всю школьную программу.– Фонд "Компас" проводил исследования в Каспийском море после массовой гибели редких тюленей в декабре 2022 года. Каких результатов удалось достичь?– За два года мы провели 11 экспедиций для исследования популяции каспийского тюленя. В 2022 году на побережье Дагестана вынесло более 10 тысяч трупов. Мы провели исследования около 150 погибших особей и выдвинули основную версию массовой гибели – птичий грипп. Эти исследования продолжаются, уже формируется целая программа по сохранению экосистемы Каспия.Популяция тюленей, к сожалению, сокращается. Средний возраст млекопитающих уменьшился до семи лет, а это начало репродуктивного возраста, когда они должны давать потомство. Самое главное, что нужно сделать, – повысить до первого класс каспийского тюленя в Красной книге, и включить его в перечень редких видов. Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен.– Депутаты и экологи не первый год спорят о защите Байкала на фоне обсуждаемого в Госдуме законопроекта, разрешающего в отдельных случаях сплошные рубки в районе озера. На чьей стороне вы?– История, которую мы продвигаем с целью внесения поправок в закон об охране озера Байкал, чтобы улучшить жизнь местных жителей – это большая работа, которую мы делаем. Закон вызывает много противоречий, есть противники этих поправок, но, на наш взгляд, жители Байкала имеют право на элементарные вещи – например, противопожарные разрывы. Жители очень боятся пожаров, и там достаточно погорельцев, кроме того, они не могут передать участки в собственность, не могут похоронить родных, заготовить дрова и многое другое. В 2024 году фонд организовал экспертный пресс-тур на Байкал, нам было очень важно, чтобы журналисты своими глазами увидели, как живут люди на этой территории, и составили собственное мнение. Надеемся, что этот вопрос также будет решен в ближайшее время.– Какие планы у фонда на ближайший год?– Сейчас наша задача – усиливать экспертную составляющую, искать больше партнеров в науке и в бизнесе. За два года к нам поступило много инициатив от региональных министерств, мы определили наиболее актуальные темы, которые их волнуют, и хотим работать по каждому из направлений – вникать в проблематику, требовать совершенствования законодательства, объединять усилия бизнеса и власти.

https://ria.ru/20250528/chernyavskaya-2019648012.html

https://ria.ru/20250602/moskva-2020468833.html

https://ria.ru/20250529/nauka-2019606090.html

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