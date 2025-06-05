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Индийский культурный центр объявил конкурс детских рисунков - РИА Новости, 05.06.2025
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22:12 05.06.2025 (обновлено: 22:18 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/konkurs-2021193949.html
Индийский культурный центр объявил конкурс детских рисунков
Индийский культурный центр объявил конкурс детских рисунков - РИА Новости, 05.06.2025
Индийский культурный центр объявил конкурс детских рисунков
Общероссийский конкурс детских рисунков на тему индийского праздника Маха Кумбх Мела объявлен в РФ, его результаты будут подведены в августе в Москве на... РИА Новости, 05.06.2025
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Общероссийский конкурс детских рисунков на тему индийского праздника Маха Кумбх Мела объявлен в РФ, его результаты будут подведены в августе в Москве на фестивале INDIA DAY, сообщили организаторы конкурса. Конкурс организует индийский культурно-национальный центр "Сита". Фестиваль INDIA DAY состоится в ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве. "Тема: "Маха Кумбх Мела - Индийский фестиваль, представленный в сердце России глазами наших юных художников", - сообщили организаторы фестиваля. Уточняется, что конкурс проводится с 1 июня по 15 июля 2025 года. Победители будут определены в каждой из трех возрастных категорий: 1-4 школьные классы, 5-7 классы и 8-11 классы. Работы должны быть представлены на листах формата A4. Заявки подаются через портал. Организаторы отметили, что за первое место вручат планшет или "умные" часы, за второе - набор для рисования и творчества, за третье - школьный рюкзак. "Все работы будут представлены на фестивале INDIA DAY, Москва (14–17 августа)", - подчеркнули организаторы. Праздник Кумбх Мела ("праздник кувшина") проводится в Индии раз в 12 лет и подразумевает массовое паломничество индуистов к святым местам. Маха Кумбх Мела ("Большой Кумбх Мела") проводится раз в 144 года, он состоялся в январе и феврале 2025 года. В нем приняло участие около 600 миллионов человек.
https://ria.ru/20250530/konferentsiya-2019931670.html
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москва, россия, индия, в мире, общество, дети
Москва, Россия, Индия, В мире, Общество, Дети
Индийский культурный центр объявил конкурс детских рисунков

Индийский культурный центр объявил всероссийский конкурс детских рисунков

© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"Участники фестиваля INDIA DAY
Участники фестиваля INDIA DAY - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : предоставлено Индийским культурно-национальным центром "Сита"
Участники фестиваля INDIA DAY. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Общероссийский конкурс детских рисунков на тему индийского праздника Маха Кумбх Мела объявлен в РФ, его результаты будут подведены в августе в Москве на фестивале INDIA DAY, сообщили организаторы конкурса.
Конкурс организует индийский культурно-национальный центр "Сита". Фестиваль INDIA DAY состоится в ландшафтном парке "Остров Мечты" в Москве.
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"Тема: "Маха Кумбх Мела - Индийский фестиваль, представленный в сердце России глазами наших юных художников", - сообщили организаторы фестиваля.
Уточняется, что конкурс проводится с 1 июня по 15 июля 2025 года. Победители будут определены в каждой из трех возрастных категорий: 1-4 школьные классы, 5-7 классы и 8-11 классы. Работы должны быть представлены на листах формата A4. Заявки подаются через портал.
Организаторы отметили, что за первое место вручат планшет или "умные" часы, за второе - набор для рисования и творчества, за третье - школьный рюкзак.
"Все работы будут представлены на фестивале INDIA DAY, Москва (14–17 августа)", - подчеркнули организаторы.
Праздник Кумбх Мела ("праздник кувшина") проводится в Индии раз в 12 лет и подразумевает массовое паломничество индуистов к святым местам. Маха Кумбх Мела ("Большой Кумбх Мела") проводится раз в 144 года, он состоялся в январе и феврале 2025 года. В нем приняло участие около 600 миллионов человек.
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