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Си Цзиньпин призвал Трампа отменить негативные меры против КНР
Си Цзиньпин призвал Трампа отменить негативные меры против КНР - РИА Новости, 05.06.2025
Си Цзиньпин призвал Трампа отменить негативные меры против КНР
США должны реалистично отнестись к достигнутому на женевских переговорах прогрессу и отменить негативные меры в отношении Китая, заявил в четверг председатель... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:48:00+03:00
2025-06-05T17:48:00+03:00
2025-06-05T18:05:00+03:00
в мире
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сша
си цзиньпин
введение трампом пошлин на импорт
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ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. США должны реалистично отнестись к достигнутому на женевских переговорах прогрессу и отменить негативные меры в отношении Китая, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом."После женевских переговоров Китай серьезно и добросовестно выполнил соглашение. США должны реалистично отнестись к достигнутому прогрессу и отменить негативные меры, введенные против Китая", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Разговор лидеров двух крупнейших экономик мира состоялся в четверг вечером по пекинскому времени по инициативе американской стороны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Введение Трампом пошлин на импорт, Дональд Трамп
Си Цзиньпин призвал Трампа отменить негативные меры против КНР
Си Цзиньпин призвал США реалистично отнестись к прогрессу в отношениях с КНР