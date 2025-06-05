https://ria.ru/20250605/kitay-2021160108.html

Си Цзиньпин призвал Трампа отменить негативные меры против КНР

Си Цзиньпин призвал Трампа отменить негативные меры против КНР - РИА Новости, 05.06.2025

Си Цзиньпин призвал Трампа отменить негативные меры против КНР

США должны реалистично отнестись к достигнутому на женевских переговорах прогрессу и отменить негативные меры в отношении Китая, заявил в четверг председатель... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:48:00+03:00

2025-06-05T17:48:00+03:00

2025-06-05T18:05:00+03:00

в мире

китай

сша

си цзиньпин

введение трампом пошлин на импорт

дональд трамп

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ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. США должны реалистично отнестись к достигнутому на женевских переговорах прогрессу и отменить негативные меры в отношении Китая, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом."После женевских переговоров Китай серьезно и добросовестно выполнил соглашение. США должны реалистично отнестись к достигнутому прогрессу и отменить негативные меры, введенные против Китая", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Разговор лидеров двух крупнейших экономик мира состоялся в четверг вечером по пекинскому времени по инициативе американской стороны.

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, сша, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп