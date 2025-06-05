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Си Цзиньпин призвал Трампа отменить негативные меры против КНР - РИА Новости, 05.06.2025
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17:48 05.06.2025 (обновлено: 18:05 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/kitay-2021160108.html
Си Цзиньпин призвал Трампа отменить негативные меры против КНР
Си Цзиньпин призвал Трампа отменить негативные меры против КНР - РИА Новости, 05.06.2025
Си Цзиньпин призвал Трампа отменить негативные меры против КНР
США должны реалистично отнестись к достигнутому на женевских переговорах прогрессу и отменить негативные меры в отношении Китая, заявил в четверг председатель... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:48:00+03:00
2025-06-05T18:05:00+03:00
в мире
китай
сша
си цзиньпин
введение трампом пошлин на импорт
дональд трамп
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ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. США должны реалистично отнестись к достигнутому на женевских переговорах прогрессу и отменить негативные меры в отношении Китая, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом."После женевских переговоров Китай серьезно и добросовестно выполнил соглашение. США должны реалистично отнестись к достигнутому прогрессу и отменить негативные меры, введенные против Китая", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.Разговор лидеров двух крупнейших экономик мира состоялся в четверг вечером по пекинскому времени по инициативе американской стороны.
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт, дональд трамп
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Введение Трампом пошлин на импорт, Дональд Трамп
Си Цзиньпин призвал Трампа отменить негативные меры против КНР

Си Цзиньпин призвал США реалистично отнестись к прогрессу в отношениях с КНР

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. США должны реалистично отнестись к достигнутому на женевских переговорах прогрессу и отменить негативные меры в отношении Китая, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
"После женевских переговоров Китай серьезно и добросовестно выполнил соглашение. США должны реалистично отнестись к достигнутому прогрессу и отменить негативные меры, введенные против Китая", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Разговор лидеров двух крупнейших экономик мира состоялся в четверг вечером по пекинскому времени по инициативе американской стороны.
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