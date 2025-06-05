https://ria.ru/20250605/kitaj-2021177121.html

Китай и США договорились о новом раунде торговых переговоров

Китай и США договорились о новом раунде торговых переговоров - РИА Новости, 05.06.2025

Китай и США договорились о новом раунде торговых переговоров

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре в четверг договорились, что две страны как можно скорее проведут новый раунд... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:54:00+03:00

2025-06-05T18:54:00+03:00

2025-06-05T18:54:00+03:00

китай

сша

женева (город)

дональд трамп

си цзиньпин

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПЕКИН, 5 июн – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре в четверг договорились, что две страны как можно скорее проведут новый раунд торговых переговоров, сообщает МИД КНР. "Главы двух государств договорились, что команды обеих сторон продолжат реализацию женевских договоренностей и как можно скорее проведут новый раунд переговоров", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Китай и США с 10 по 11 мая провели в Женеве переговоры на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам. Координатором с китайской стороны выступил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, со стороны США - министр финансов Скотт Бессент. Стороны сообщили, что по итогам переговоров в Женеве договорились о предварительной сделке по снижению торговых пошлин, которая вступила в силу с 14 мая на 90 дней. "Взаимные" пошлины между странами должны были снизиться до 10%, в результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. Китай и США находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале президента США Дональд Трамп ввел пошлину в 10% на импорт всех товаров из КНР. В марте она была повышена до 20%, а Китай ответил тарифами на ввоз американской агропродукции. Новый виток эскалации произошел после введения Соединенными Штатами "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала ставка в 54%. В настоящее время эта пошлина достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.

https://ria.ru/20250605/kitay-2021160108.html

https://ria.ru/20250511/poshliny-2016391309.html

китай

сша

женева (город)

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китай, сша, женева (город), дональд трамп, си цзиньпин, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт, в мире