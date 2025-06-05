https://ria.ru/20250605/kitaj-2021171732.html

Си Цзиньпин выступил за укрепление контактов Китая и США

Си Цзиньпин выступил за укрепление контактов Китая и США - РИА Новости, 05.06.2025

Си Цзиньпин выступил за укрепление контактов Китая и США

Китай и Соединенные Штаты Америки должны укреплять контакты в торговой, военной и дипломатической сферах, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T18:22:00+03:00

2025-06-05T18:22:00+03:00

2025-06-05T18:22:00+03:00

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ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Китай и Соединенные Штаты Америки должны укреплять контакты в торговой, военной и дипломатической сферах, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. "Обе стороны должны усиливать контакты в различных областях, включая дипломатию, торгово-экономическую и военную сферу, а также правоохранительную деятельность, продвигать достижение консенсуса, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Разговор лидеров состоялся в четверг вечером по пекинскому времени по инициативе американской стороны.

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китай

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в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп