https://ria.ru/20250605/kitaj-2021171732.html
Си Цзиньпин выступил за укрепление контактов Китая и США
Си Цзиньпин выступил за укрепление контактов Китая и США - РИА Новости, 05.06.2025
Си Цзиньпин выступил за укрепление контактов Китая и США
Китай и Соединенные Штаты Америки должны укреплять контакты в торговой, военной и дипломатической сферах, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:22:00+03:00
2025-06-05T18:22:00+03:00
2025-06-05T18:22:00+03:00
в мире
китай
сша
си цзиньпин
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1861cf61022eba77d1271e90a7751396.jpg
ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Китай и Соединенные Штаты Америки должны укреплять контакты в торговой, военной и дипломатической сферах, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. "Обе стороны должны усиливать контакты в различных областях, включая дипломатию, торгово-экономическую и военную сферу, а также правоохранительную деятельность, продвигать достижение консенсуса, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Разговор лидеров состоялся в четверг вечером по пекинскому времени по инициативе американской стороны.
https://ria.ru/20250601/makron-2020165922.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/13/1810852271_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_4499743e2218c6d6775e5aeeb212d209.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Си Цзиньпин выступил за укрепление контактов Китая и США
Си Цзиньпин: Китай и США должны укреплять контакты, сокращать недопонимание