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Си Цзиньпин выступил за укрепление контактов Китая и США - РИА Новости, 05.06.2025
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18:22 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/kitaj-2021171732.html
Си Цзиньпин выступил за укрепление контактов Китая и США
Си Цзиньпин выступил за укрепление контактов Китая и США - РИА Новости, 05.06.2025
Си Цзиньпин выступил за укрепление контактов Китая и США
Китай и Соединенные Штаты Америки должны укреплять контакты в торговой, военной и дипломатической сферах, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T18:22:00+03:00
2025-06-05T18:22:00+03:00
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ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Китай и Соединенные Штаты Америки должны укреплять контакты в торговой, военной и дипломатической сферах, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. "Обе стороны должны усиливать контакты в различных областях, включая дипломатию, торгово-экономическую и военную сферу, а также правоохранительную деятельность, продвигать достижение консенсуса, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Разговор лидеров состоялся в четверг вечером по пекинскому времени по инициативе американской стороны.
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в мире, китай, сша, си цзиньпин, дональд трамп
В мире, Китай, США, Си Цзиньпин, Дональд Трамп
Си Цзиньпин выступил за укрепление контактов Китая и США

Си Цзиньпин: Китай и США должны укреплять контакты, сокращать недопонимание

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 5 июн - РИА Новости. Китай и Соединенные Штаты Америки должны укреплять контакты в торговой, военной и дипломатической сферах, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.
"Обе стороны должны усиливать контакты в различных областях, включая дипломатию, торгово-экономическую и военную сферу, а также правоохранительную деятельность, продвигать достижение консенсуса, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Разговор лидеров состоялся в четверг вечером по пекинскому времени по инициативе американской стороны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
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В миреКитайСШАСи ЦзиньпинДональд Трамп
 
 
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