https://ria.ru/20250605/iri-2021199072.html

В Москве наградили лауреатов премии интернет-контента ИРИ

В Москве наградили лауреатов премии интернет-контента ИРИ - РИА Новости, 05.06.2025

В Москве наградили лауреатов премии интернет-контента ИРИ

Церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента - главной индустриальной премии России для авторов социально значимых проектов в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T23:19:00+03:00

2025-06-05T23:19:00+03:00

2025-06-05T23:20:00+03:00

россия

институт развития интернета

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Церемония награждения победителей IV Национальной премии интернет-контента - главной индустриальной премии России для авторов социально значимых проектов в Рунете, учрежденной Институтом развития интернета (ИРИ), прошла 5 июня в киноконцертном комплексе "Мосфильм", передает корреспондент РИА Новости. "Тематически в этом году два явных совершенно лидера. Не секрет, что многие подавали заявки с учетом того, что в этом году объявлен год Защитника Отечества. Мы видим очень много продуктов так или иначе с этим связанных. Это очень серьезные, крепкие фильмы. Ну и естественным образом связаны со специальной военной операцией. Вот это, пожалуй, на первом месте. На втором месте по смыслу - это проекты семейные. Детский контент, семейные, вследствие того, что 2024 год был годом семьи", - сообщил журналистам генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. Награду в специальной номинации "Проект года семьи" вручила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, победителем стала кампания по продвижению семейных ценностей АНО "Национальные приоритеты". В номинации "Быть человеком" одержал победу блогер Рустам Набиев, награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В специальной номинации "Искусство просвещать" одержали победу блог и подкасты священника Павла Островского. "Очень рад, что ИРИ опять уже второй раз выбрал павильон 17-й для проведения такой замечательной премии. И, конечно, это для нас очень почетно, потому что ИРИ сегодня стала занимать, за довольно короткий срок, важнейшее место вообще в жизни киноиндустрии, интернет-индустрии и телевидения, поэтому для нас это очень почетно. Надеемся, что не последний раз", - сказал в ходе церемонии народный артист России, кинорежиссер Карен Шахназаров. Композиция "Сигма бой" юных исполнительниц Betsy и Марии Янковской выиграла в спецноминации "Мир должен знать". Фильм "Последний богатырь. Наследие" одержал победу в специальной номинации "Культурный код", награду вручила министр культуры РФ Ольга Любимова. В спецноминации "Время героев" выиграл проект студии "Военфильм" и Кинопарка "Москино" "По зову сердца". В специальной номинации "Сила в правде" выиграл документальный сериал "У края бездны". В номинации "Видеоролик до трех минут" награду получил ролик "Настоящий Дед Мороз", VK/проект "Жить", короткометражный фильм "Про людей и про войну. Кресты" назван победителем в номинации "Короткометражный проект", "Беспощадный пиарщик" назван лучшим в номинации "Telegram-канал". В номинации "Спецпроект в интернет-СМИ" победителем стал мультимедийный проект "Линия надрыва" "Комсомольской правды", награду вручил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Анимационный сериал "Белые сны" назван лучшим в номинации "Анимационный контент". Лучшим в номинации "Игровой сериал до 30 минут" стал проект "Любопытная Варвара". В номинации "Проект в вертикальном формате" лучшим назван сериал "Осталась одна Таня". В номинации "Игровой сериал более 30 минут" победу одержала шпионская драма о майоре КГБ "ГДР". Шоу "Папаши" одержало победу в номинации "Non-scripted проект". Победу в номинации "Вирусный контент" одержал видеоролик телеканала RT "С нами Бог!" Лучшим в номинации "Подкаст" стал научно-познавательный видеоподкаст "История России", который ведёт доктор исторических наук Владимир Мединский. В номинации "Блог" победителем объявлен медицинский просветительский проект Александра Дзидзарии, пропагандирующий и транслирующий на широкую аудиторию здоровый образ жизни. Композиция "Воля" певицы MIRAVI названа лучшей в номинации "Музыкальный трек". Документальный сериал "Нефть" стал лучшим в номинации "Документальный проект". Музыкальный трибьют "Голос мой услышь", посвящённый великому певцу Муслиму Магомаеву и памяти жертв теракта 22 марта 2024 года в "Крокус Сити Холле", объявлен победителем в номинации "Социальная интернет-акция". В 2025 году 75 проектов вошли в шорт-лист Премии ИРИ. Национальная премия интернет-контента учреждена Институтом развития интернета в 2021 году для популяризации созидательного онлайн-контента и его авторов. Финалистов определяет Экспертный совет, а победителей выбирает профессиональное жюри.

https://ria.ru/20250522/klip-2018529187.html

https://ria.ru/20250605/rossiya-2021190944.html

https://ria.ru/20250605/mizulina-2021193265.html

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россия, институт развития интернета, интернет, общество