https://ria.ru/20250605/gosduma-2020998336.html

В Госдуме предложили бесплатно кормить школьников на ОГЭ и ЕГЭ

В Госдуме предложили бесплатно кормить школьников на ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости, 05.06.2025

В Госдуме предложили бесплатно кормить школьников на ОГЭ и ЕГЭ

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением обязать пункты проведения... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T04:11:00+03:00

2025-06-05T04:11:00+03:00

2025-06-05T10:52:00+03:00

общество

яна лантратова

единый государственный экзамен (егэ)

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

детские вопросы

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением обязать пункты проведения экзаменов ЕГЭ и ОГЭ предоставлять бесплатное полноценное горячие питание школьникам и педагогам-организаторам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Для устранения межрегиональных различий и снижения риска ухудшения здоровья всех участников аттестации предлагается закрепить за пунктами проведения экзамена обязанность предоставлять бесплатное питание", - сказано в письме. Отмечается, что горячий обед должен быть организован до начала экзамена там, где есть школьная столовая. Финансирование этой инициативы предлагается обеспечивать в рамках уже предусмотренных субсидий российским субъектам на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации (ГИА). "Пресловутые ЕГЭ и ОГЭ у нас проходят с элементами "тюремного" режима - досмотры, обыски, сопровождающие в туалет. А с собой детям разрешается проносить только бутылку воды, шоколад и лекарства. Которые, к сожалению, нередко пригождаются, как и помощь врачей. Не только из-за дичайшего стресса и напряжения. За 6-8 часов к этому добавляются голод и обезвоживание", - сказал Миронов РИА Новости. Он добавил, что раз уж существуют такие жесткие условия на экзаменах и с собой ничего нельзя, тогда, по его мнению, на пунктах проведения нужно обеспечивать бесплатным полноценным питанием и школьников, и педагогов, которые также весь день работают "на износ, оказываются взаперти вместе с экзаменуемыми". "Мы предлагаем создать более гуманные, человеческие условия на экзаменах. И снизить ущерб от ОГЭ и ЕГЭ – если не для качества нашего образования, то хотя бы для здоровья детей и педагогов", - подчеркнул политик. В беседе с агентством Лантратова, комментируя инициативу, отметила, что существующие условия серьёзно влияют на самочувствие: головокружения, скачки давления, обезвоживание, и всё это регулярно фиксируется профсоюзами, а ведь от здоровья напрямую зависят результаты экзамена. "Ситуация усугубляется тем, что условия для педагогов сильно различаются по регионам. Это создаёт неравенство между субъектами Федерации и ограничивает право учеников на безопасные условия аттестации…Забота о здоровье детей и учителей должна стать приоритетом", - подытожила глава думского комитета.

https://ria.ru/20250605/vrach-2020997360.html

https://ria.ru/20250604/ege-2020930800.html

https://ria.ru/20250601/gosduma-2020204098.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, яна лантратова, единый государственный экзамен (егэ), госдума рф, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы