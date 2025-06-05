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В Госдуме предложили бесплатно кормить школьников на ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости, 05.06.2025
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04:11 05.06.2025 (обновлено: 10:52 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/gosduma-2020998336.html
В Госдуме предложили бесплатно кормить школьников на ОГЭ и ЕГЭ
В Госдуме предложили бесплатно кормить школьников на ОГЭ и ЕГЭ - РИА Новости, 05.06.2025
В Госдуме предложили бесплатно кормить школьников на ОГЭ и ЕГЭ
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением обязать пункты проведения... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T04:11:00+03:00
2025-06-05T10:52:00+03:00
общество
яна лантратова
единый государственный экзамен (егэ)
госдума рф
социальный навигатор
сн_образование
детские вопросы
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением обязать пункты проведения экзаменов ЕГЭ и ОГЭ предоставлять бесплатное полноценное горячие питание школьникам и педагогам-организаторам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова. "Для устранения межрегиональных различий и снижения риска ухудшения здоровья всех участников аттестации предлагается закрепить за пунктами проведения экзамена обязанность предоставлять бесплатное питание", - сказано в письме. Отмечается, что горячий обед должен быть организован до начала экзамена там, где есть школьная столовая. Финансирование этой инициативы предлагается обеспечивать в рамках уже предусмотренных субсидий российским субъектам на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации (ГИА). "Пресловутые ЕГЭ и ОГЭ у нас проходят с элементами "тюремного" режима - досмотры, обыски, сопровождающие в туалет. А с собой детям разрешается проносить только бутылку воды, шоколад и лекарства. Которые, к сожалению, нередко пригождаются, как и помощь врачей. Не только из-за дичайшего стресса и напряжения. За 6-8 часов к этому добавляются голод и обезвоживание", - сказал Миронов РИА Новости. Он добавил, что раз уж существуют такие жесткие условия на экзаменах и с собой ничего нельзя, тогда, по его мнению, на пунктах проведения нужно обеспечивать бесплатным полноценным питанием и школьников, и педагогов, которые также весь день работают "на износ, оказываются взаперти вместе с экзаменуемыми". "Мы предлагаем создать более гуманные, человеческие условия на экзаменах. И снизить ущерб от ОГЭ и ЕГЭ – если не для качества нашего образования, то хотя бы для здоровья детей и педагогов", - подчеркнул политик. В беседе с агентством Лантратова, комментируя инициативу, отметила, что существующие условия серьёзно влияют на самочувствие: головокружения, скачки давления, обезвоживание, и всё это регулярно фиксируется профсоюзами, а ведь от здоровья напрямую зависят результаты экзамена. "Ситуация усугубляется тем, что условия для педагогов сильно различаются по регионам. Это создаёт неравенство между субъектами Федерации и ограничивает право учеников на безопасные условия аттестации…Забота о здоровье детей и учителей должна стать приоритетом", - подытожила глава думского комитета.
https://ria.ru/20250605/vrach-2020997360.html
https://ria.ru/20250604/ege-2020930800.html
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общество, яна лантратова, единый государственный экзамен (егэ), госдума рф, социальный навигатор, сн_образование, детские вопросы
Общество, Яна Лантратова, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование, Детские вопросы
В Госдуме предложили бесплатно кормить школьников на ОГЭ и ЕГЭ

СРЗП предложила обязать пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ кормить школьников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУченики сдают единый государственный экзамен
Ученики сдают единый государственный экзамен - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ученики сдают единый государственный экзамен. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" направили обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением обязать пункты проведения экзаменов ЕГЭ и ОГЭ предоставлять бесплатное полноценное горячие питание школьникам и педагогам-организаторам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и глава думского комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
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"Для устранения межрегиональных различий и снижения риска ухудшения здоровья всех участников аттестации предлагается закрепить за пунктами проведения экзамена обязанность предоставлять бесплатное питание", - сказано в письме.
Отмечается, что горячий обед должен быть организован до начала экзамена там, где есть школьная столовая. Финансирование этой инициативы предлагается обеспечивать в рамках уже предусмотренных субсидий российским субъектам на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации (ГИА).
"Пресловутые ЕГЭ и ОГЭ у нас проходят с элементами "тюремного" режима - досмотры, обыски, сопровождающие в туалет. А с собой детям разрешается проносить только бутылку воды, шоколад и лекарства. Которые, к сожалению, нередко пригождаются, как и помощь врачей. Не только из-за дичайшего стресса и напряжения. За 6-8 часов к этому добавляются голод и обезвоживание", - сказал Миронов РИА Новости.
Он добавил, что раз уж существуют такие жесткие условия на экзаменах и с собой ничего нельзя, тогда, по его мнению, на пунктах проведения нужно обеспечивать бесплатным полноценным питанием и школьников, и педагогов, которые также весь день работают "на износ, оказываются взаперти вместе с экзаменуемыми".
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"Мы предлагаем создать более гуманные, человеческие условия на экзаменах. И снизить ущерб от ОГЭ и ЕГЭ – если не для качества нашего образования, то хотя бы для здоровья детей и педагогов", - подчеркнул политик.
В беседе с агентством Лантратова, комментируя инициативу, отметила, что существующие условия серьёзно влияют на самочувствие: головокружения, скачки давления, обезвоживание, и всё это регулярно фиксируется профсоюзами, а ведь от здоровья напрямую зависят результаты экзамена.
"Ситуация усугубляется тем, что условия для педагогов сильно различаются по регионам. Это создаёт неравенство между субъектами Федерации и ограничивает право учеников на безопасные условия аттестации…Забота о здоровье детей и учителей должна стать приоритетом", - подытожила глава думского комитета.
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ОбществоЯна ЛантратоваЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Госдума РФСоциальный навигаторСН_ОбразованиеДетские вопросы
 
 
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