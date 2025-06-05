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В Госдуме разработали проект о признании Пасхи и Троицы праздниками - РИА Новости, 05.06.2025
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Религия
 
02:02 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/gosduma-2020992933.html
В Госдуме разработали проект о признании Пасхи и Троицы праздниками
В Госдуме разработали проект о признании Пасхи и Троицы праздниками - РИА Новости, 05.06.2025
В Госдуме разработали проект о признании Пасхи и Троицы праздниками
Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") разработал законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T02:02:00+03:00
2025-06-05T02:02:00+03:00
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госдума рф
религиозные праздники
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") разработал законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы официальными праздниками, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Данный законопроект предлагает определить в качестве нерабочих дни, следующие за религиозными праздниками Светлого Христова Воскресенья и Дня Святой Троицы", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Проектом предлагается сделать нерабочими те дни, которые следуют после дней религиозных праздников. Как отмечается в документе, установление этих праздников на государственном уровне станет важным шагом в возвращении к исконным историческим и духовным традициям России, будет способствовать укреплению общественной гармонии. В документах парламентарий привел слова президента России Владимира Путина о том, что православие и Россия неразделимы, и на протяжении всей истории православие играло очень значимую роль в жизни государства и народа. Кроме того, депутат сообщил агентству, что направил обращения председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также лидерам всех думских фракций с просьбой инициировать обсуждение и разработку межфракционного законопроекта. В письме Володину Гусев предложил включить обсуждение этой инициативы в план работы Госдумы. Документы имеются в распоряжении РИА Новости. "Я мог бы сам внести такой законопроект, но это не имеет смысла без широкой поддержки. Для принятия закона необходима межфракционная инициатива, объединяющая все парламентские силы. Поэтому я обратился к Вячеславу Володину с просьбой инициировать этот процесс. И призываю лидеров фракций Сергея Миронова ("Справедливая Россия — За правду"), Владимира Васильева ("Единая Россия"), Геннадия Зюганова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Алексея Нечаева ("Новые люди") присоединиться к обсуждению", - сказал Гусев РИА Новости. Политик отметил, что Пасха в дореволюционной России отмечалась целую неделю, и это не мешало труду, а наоборот — сплачивало людей. "Законопроект готов, но его внесение не должно быть решением одной фракции. Это вопрос, который касается всех нас, и решать его нужно вместе", - добавил он.
https://ria.ru/20250303/paskha-2002640944.html
https://ria.ru/20250207/gosduma-1997868611.html
https://ria.ru/20250207/paskha-1998023944.html
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россия, госдума рф, религиозные праздники, религия
Россия, Религия, Госдума РФ, Религиозные праздники, Религия
В Госдуме разработали проект о признании Пасхи и Троицы праздниками

СРЗП внесла проект о признании Пасхи и Троицы официальными праздниками

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПасхальное богослужение в храме Христа Спасителя
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") разработал законопроект о признании Пасхи и Дня Святой Троицы официальными праздниками, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Данный законопроект предлагает определить в качестве нерабочих дни, следующие за религиозными праздниками Светлого Христова Воскресенья и Дня Святой Троицы", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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Проектом предлагается сделать нерабочими те дни, которые следуют после дней религиозных праздников. Как отмечается в документе, установление этих праздников на государственном уровне станет важным шагом в возвращении к исконным историческим и духовным традициям России, будет способствовать укреплению общественной гармонии.
В документах парламентарий привел слова президента России Владимира Путина о том, что православие и Россия неразделимы, и на протяжении всей истории православие играло очень значимую роль в жизни государства и народа.
Кроме того, депутат сообщил агентству, что направил обращения председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также лидерам всех думских фракций с просьбой инициировать обсуждение и разработку межфракционного законопроекта. В письме Володину Гусев предложил включить обсуждение этой инициативы в план работы Госдумы. Документы имеются в распоряжении РИА Новости.
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"Я мог бы сам внести такой законопроект, но это не имеет смысла без широкой поддержки. Для принятия закона необходима межфракционная инициатива, объединяющая все парламентские силы. Поэтому я обратился к Вячеславу Володину с просьбой инициировать этот процесс. И призываю лидеров фракций Сергея Миронова ("Справедливая Россия — За правду"), Владимира Васильева ("Единая Россия"), Геннадия Зюганова (КПРФ), Леонида Слуцкого (ЛДПР) и Алексея Нечаева ("Новые люди") присоединиться к обсуждению", - сказал Гусев РИА Новости.
Политик отметил, что Пасха в дореволюционной России отмечалась целую неделю, и это не мешало труду, а наоборот — сплачивало людей.
"Законопроект готов, но его внесение не должно быть решением одной фракции. Это вопрос, который касается всех нас, и решать его нужно вместе", - добавил он.
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